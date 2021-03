CD Rota y Xerez CD no llegan a un acuerdo para la venta de entradas

Se han medido en Rota en seis oportunidades y, curiosamente, nunca han empatado . pero sí se reparten los triunfos por igual , tres y tres. La pasada temporada , tras el 2-0 de La Granja, el partido de vuelta no se llegó a celebrar por la pandemia , por lo que hay que remontarse al curso 16/17 en División de Honor para poner fecha al último enfrentamiento.

El Deportivo ha emitido un comunicado en el que explica a sus aficionados la situación: "El Xerez Club Deportivo informa que no ha alcanzado un acuerdo para retransmitir el partido contra el CD Rota del próximo domingo y no tendrá entradas en la sede para poner a disposición de los aficionados. El equipo local repartirá las entradas entre sus socios y venderá las sobrantes en la taquilla del Navarro Flores ".

El Xerez CD pretendía la cesión de un número importante de entradas y el Rota sólo pondrá a disposición del público general el mismo domingo en las taquillas del campo una hora antes del inicio del choque las que no retiren sus socios , que tienen de plazo para hacerlo hasta el viernes por la tarde a las ocho.

El Rota-Xerez CD del domingo en el Navarro Flores (12:00) ha levantado una gran expectación por lo mucho que hay en juego , pero los aficionados azulinos van a tener complicado seguir el encuentro en directo . Sólo 400 personas pueden acudir al campo por las restricciones sanitarias establecidas por la Junta de Andalucía para prevenir el Covid-19, la entidad verderona debe atender a las peticiones de sus socios y no ha cedido al Deportivo entradas para su venta en Jerez.

Bloc de notas

Esteban Vigo perfila su once

El Xerez CD tiene este miércoles el día libre y este jueves por la mañana regresa al trabajo en Montecastillo para proseguir con la preparación del partido ante el cuadro de Paco Peña. Esteban, sin Álex Colorado, se plantea varias opciones, que pasan desde apostar por Orihuela a retocar el equipo en ataque y salir con Juanca y Lolo Garrido. Los azulinos entrenan el viernes por la tarde en Picadueñas y el técnico ofrecerá su rueda de prensa semanal.

El delantero Luis Lara, descartado en el Rota

El Rota tiene una baja más para recibir al Deportivo. Luis Lara, con una rotura en el gemelo de su pierna izquierda, no llega al encuentro. El delantero aún no está recuperado del todo y debe esperar al menos una semana más para reaparecer. Se pierden también este compromiso Jorge Herrero, que debe cumplir el segundo de los dos partidos de sanción que tenía, y Pelote, que se ha tenido que marchar por motivos laborales. Será duda hasta el final el central ex xerecista Paco Borrego.