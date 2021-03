Salvi Carrasco tuvo el debut soñado en el Xerez CD el domingo ante la Lebrijana en La Juventud. Fue titular por primera vez desde que llegó a finales del pasado mes de enero, dejó la portería a cero, su equipo ganó y se clasificó para la fase de ascenso a Segunda B.

El joven meta admite que "fue un domingo perfecto, más contento no puedo estar. El equipo hizo un trabajo excelente desde el minuto uno hasta el noventa, fue espectacular. Ganamos y dejamos la portería a cero".

Además, no esconde que "sentí mucha responsabilidad porque me estaba estrenando en un club histórico y con mucha afición detrás. Fue algo especial, intimida sentir tanto aliento desde la grada. Luego, a medida que avanzó el partido ya sólo tenía la cabeza puesta en el juego y lo disfruté bastante".

Durante la semana, Esteban no le comentó si iba a ser titular, pero él lo tiene claro. "Cuando llegué aquí, lo hice con un objetivo, jugar. En todos los entrenamientos, me reviento para poder jugar. El míster me ha dado la oportunidad y he intentado aprovecharla al máximo".

El equipo sevillano no llegó mucho a puerta pero se tuvo que emplear a fondo poco después del 1-0 para desviar un trallazo de Tano y estuvo muy atento en todo momento y reconoce que "así es más complicado y hay que estar en alerta. Un fallo tonto del portero, en este caso hubiese sido mío, echa por tierra todo el trabajo del equipo. Llegaron en tres o cuatro ocasiones y en un fallo de colocación, en un mal despeje, en cualquier acción te hacen un gol porque soy el último hombre".

Con la victoria ante la Lebrijana, Salvi es de los que piensan que el Xerez CD "se ha liberado. De todos modos, desde que encajamos la derrota en Los Barrios, el equipo ha trabajado duro para enderezar el rumbo, pero las cosas no salían. Nos hacía mucha falta un triunfo de cara a la recta final y de cara a la segunda fase para afrontarla de la mejor manera posible".

No obstante, añade: "Antes de pensar en esa segunda fase, tenemos que intentar sumar los seis puntos que nos faltan en estos dos partidos ante el Arcos y el Ceuta, dos rivales bastante complicados. Son dos finales y luego, ya llega lo mejor y veremos qué pasa".

En su debut en La Juventud, Salvi se acordó especialmente "de mi madre, que es la que siempre ha estado ahí, ha ejercido como madre y padre y para mí ella lo es todo, y también de mi familia y de mi mujer, que ha hecho lo imposible por venir a verme para estar aquí conmigo y darme ánimos".