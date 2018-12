El Xerez CD pierde a cuatro jugadores por sanción para el partido ante el Guadalcacín

El derbi del sábado en La Juventud ha dejado secuelas importantes en el Xerez CD. Le permitió sumar un punto importante (0-0) ante el Xerez DFC, uno de los mejores equipos del grupo, pero va a perder para el también derbi del jueves en el Antonio Fernández Marchán ante el Guadalcacín a cuatro pilares importantes por sanción. El capitán Israel fue expulsado por doble amarilla ya en el tiempo de descuento y Dani Jurado, Sergio Narváez y Amin, que ya traía dos cartulinas de su paso por el Alhaurín en el Grupo IX, van a ser castigados por Competición.

Pero los problemas para Nene Montero, que ya por fin podrá dirigir los entrenamientos con normalidad, no se paran ahí. Carlos Sanjuán no va a llegar a tiempo para la cita del jueves, ya que lo que parecía una pequeña fisura en un dedo del pie derecho se le ha complicado, le molesta y no le permite trabajar con normalidad y Ezequiel estará al menos dos meses apartado de los terrenos de juego por un esguince de ligamentos en la rodilla.

Por contra, regresan para medirse a los de Jesús Mendoza tanto Pedro Carrión, que ya cumplió su encuentro de castigo ante el Xerez DFC, y 'Chino' Quirós, que se perdió el derbi por motivos personales.