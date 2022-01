Álex Satoca, portero del Xerez CD, ve la luz al final del túnel

Álex Satoca, portero del Xerez CD, comienza a ver la luz al final del túnel. El meta azulino sufrió una grave lesión en su tobillo izquierdo el pasado 17 de noviembre en el partido que enfrentó a su equipo en el Nuevo Colombino frente al Recreativo de Huelva (3-1) en una fea entrada que le realizó el atacante albiazul Peter.

Tras su paso por el Hospital Juan Ramón Jiménez nada más finalizar el choque y por la Clínica Beiman ya en Jerez, los médicos descartaron cualquier tipo de rotura, pero sí confirmaron un grave esguince de tobillo que le ha dado muchos más problemas de los esperados.

Tras dos meses apartado de los terrenos de juego, ya hace portería y ha entrado en la recta final de su recuperación, aunque aún arrastra algunas secuelas y su reaparición tendrá que esperar unas semanas.

Se muestra ilusionado y con ganas de volver, confiesa que lo ha pasado muy mal tanto por lo lenta que ha sido su recuperación como por no poder ayudar al equipo, agradece a sus compañeros el apoyo y la ayuda que le prestaron mientras llevaba muletas y no podía andar, lamenta la salida de los futbolistas del plantel y admite sobre el futuro en la segunda vuelta que "con tantos cambios es complicado saber qué va a pasar, la competición dirá".

–¿Cómo se encuentra de la lesión en el tobillo?

–Ya casi recuperado, deseando de estar a tope y de coger el ritmo de competición. A nivel físico, me encuentro bien no he ganado peso y no he perdido mucho, pero sí que he perdido volumen muscular en la pierna izquierda por estar varias semanas sin poder apoyarla.

"El apoyo de mis compañeros fue importante para mí, se volcaron cuando estaba impedido con las muletas"

–¿Qué recuerda del momento de la lesión?

–Dolor. En caliente no te das cuenta y no piensas en otra cosa que no sea en jugar y en estar ahí. No me di cuenta en el momento de la gravedad del problema. Ahora, ya en frío, lo pienso y debería de haberme salido del campo antes. Cuando terminó el partido y fuimos al hospital, creía que tenía algo roto porque la pierna no me respondía y todos nos asustamos por lo inflamado que tenía el tobillo. Dentro de lo malo, lo mejor fue que no había nada roto. El autobus estuvo esperándome hasta casi las dos de la mañana y con los resultados, me vieron al día siguiente en la Beiman y me confirmaron lo que había.

–Estos meses, ¿cómo los ha pasado?

–Nunca había tenido lesiones graves, nunca me había perdido tantos entrenamientos y tantos partidos y lo he pasado mal, ha sido bastante duro porque no podía hacer lo me gusta. Lo peor llegaba los fines de semana, cuando veías que no podías estar con tus compañeros. Tenía dolores y sufría por no poder estar con ellos. Es difícil comprobar cómo va pasando el tiempo y no estás al cien por por cien, es un poco frustante. No ves la luz la final. De todos modos, ahora ya casi casi estoy bien y espero estar a tope lo más pronto posible. Incluso hago partidillos, pero no al cien por cien, es la realidad. Me faltan unas semanas para ofrecer al míster y al equipo lo que esperan de mí, pero no me quiero precipitar, no quiero volver hasta que no esté totalmente bien. Estoy loco por volver, pero hay que ir poco a poco y paso a paso porque esto no ha sido una tontería.

–Sus compañeros se volcaron con usted...

–Su apoyo ha sido espectacular, todos o venían a mi casa a ayudarme o me invitaban a la suya para que no estuviese solo porque, además, con las muletas no me podía mover ni del salón a la cocina, no podía andar, estaba impedido... Los fines de semana los pasaba con ellos, me llevaban a hacerme pruebas y me hacían hasta la compra. Eso ha sido importante para mí.

"Con la marcha de los compañeros nunca se sabe qué puede pasar, la competición va a decir dónde vamos a estar al final"

–¿Se sufre mucho más desde fuera?

–Por supuesto. He visto partidos aquí y otros por la tele en el tiempo que estuve fuera en mi casa recuperándome. Veía los partidos por la tele y sentía envidia sana porque además, fue la época en la que empezamos a ganar partidos y jugamos los dos partidos en Chapín. Me sentía triste porque ellos estaban disfrutando y yo estaba mal con la pierna. Eso también fue duro, perderte los momentos más bonitos

–¿Cómo espera la segunda vuelta con tantos cambios en la plantilla?

–La competición va a decir dónde vamos a estar, va a determinar si peleamos por los puestos de 'play-off' y todo lo que puede venir después o nos tendremos que conformar con menos. Con el tema de las salidas, nunca se sabe qué puede pasar. Todo el mundo en este equipo es importante. Gente que se ha marchado que no tenía tantos minutos que puede parecer que no era importante lo era porque luego salía ahí, marcaba goles y lo hacía de cine. Es un tema feo para la plantilla, que no nos gusta a ninguno. No es cómodo. Yo, personalmente, me siento triste. Entiendo que la gente se vaya, pero estoy triste, quiero que estemos todos y si no lo estamos, ya no será nada lo mismo ni en el vestuario ni en el campo.