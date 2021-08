Segunda dimisión en el Consejo de Administración del Xerez CD en apenas un mes

En apenas un mes, el Xerez CD ha perdido a dos de los seis miembros que componen el Consejo de Administración tras la entrada de Old Sherry 1947. Si hace unas semanas era Juan Díaz el que abandonaba la nave xerecista, ahora ha seguido el mismo camino José Manuel Matos.

En efecto, el empresario jerezano ha anunciado su "dimisión irrevocable" como consejero de la entidad azulina argumentando que "no me han dejado ser útil y partícipe en ninguna decisión", añadiendo que "cuando no te sientes pleno y no cuenta contigo, lo mejor es dar un paso al lado".

De esta forma, el Consejo de Administración del Xerez CD queda con Juan Luis Gil como presidente; José Luis Mateos como secretario; y Jorge Manuel Garrido y Jesús Miguel Morales como consejeros. El mes pasado, el vicepresidente Juan Díaz también presentaba su dimisión por diferencias internas con la cúpula del club.

Ahora, es José Manuel Matos, que ha emitido un comunicado en una red social, que dice íntegramente: "Queridos y estimados xerecistas. En mayo de 2020 recibí una llamada que me produjo un sinfín de emociones encontradas. La razón y el corazón se midieron frente a frente saliendo ganador el sentimiento. Afronté una etapa ilusionante, compleja y apasionante como consejero/directivo del equipo de mi vida, del que mi padre me enseñó a amar, el Xerez Club Deportivo".

"Hay personas que han dejado marchar, importantes y vitales a nivel institucional, de comunicación y márketing"

"Quise desde el primer momento ayudar y aportar mi granito de arena, integrarme de lleno en nuestros problemas y decisiones para seguir dando pasos firmes en pos de solucionarlos, en mejorar parcelas y estructurar al club de esos cimientos firmes iniciados justo hace un año. Iniciados por personas que dejaron marchar, importantes y vitales a nivel institucional, de comunicación y márketing".

"Me considero una persona cercana, seria, honesta y transparente. Basándome en estos valores y meditada muchísimo esta decisión, lamentando en el alma que no me hayan dejado ser útil y partícipe en ninguna decisión, presento mi DIMISIÓN IRREVOCABLE como consejero de esta junta directiva. Cuando no te sientes pleno y no cuenta contigo, lo mejor es dar un paso al lado".

"El tiempo dictará. El Xerez Club Deportivo está por encima de todos. Me duele en el alma y por ello me aparto. Toca alentar a estos jugadores desde la grada, como siempre hice desde 1982. La ilusión y el ánimo estoy convencido de que me lo devolverán Emilio Fajardo y sus soldados desde el verde. ¡Un abrazo, XERECISTAS!