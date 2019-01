Sergio Naváez, Amin y Aguilar, dudas en el Xerez CD para recibir al Betis Deportivo

El Xerez CD ultima la preparación del encuentro del domingo ante el Betis Deportivo en La Granja (17:00) y a Nene Montero se le acumulan los problemas. A las bajas confirmadas por sanción de Gonzalo, Israel y Quirós, y las de Ezequiel, Parra, Sanjuán y Alberto por lesión se unen ahora las dudas de Sergio Narváez, Amin y Juanma Aguilar.

Los xerecistas han entrenado en La Granja y el mediapunta jerezano ha completado la sesión de trabajo bajo mínimos, ya que durante toda la semana no ha podido trabajar por culpa de la fiebre y el fuerte proceso gripal que arrastra. Por su parte, el extremo tiene molestias en los aductores y es bastante complicado que pueda jugar. El centrocampista sufre problemas musculares.

Con todas estas ausencias, Nene Montero va a tener que retocar bastante el once que tan buenos resultados le venía dando en estas últimas jornadas y es probable que alguno de los futbolistas que han llegado incluso tengan cabida en la alineación titular. De todos modos, el entrenador malagueño no tomará una decisión hasta que en la mañana del sábado dirija la última sesión de trabajo y facilite una lista de convocados.

Nene explica sobre las ausencias que "ya lo he comentado, a este nuevo año le pedía que no hubiese lesiones. Para este partido tan importante se me han unido las dos cosas, lesionados y sancionados. A ver cómo resolvemos el problema, está claro que los nuevos van a tener entrar".

Además, resalta sobre la gripe de Narváez que "todos los jugadores son importantes para mí pero la posible ausencia de Sergio me preocupa bastante porque él es un futbolista especial para nuestra forma de jugar y dentro de mi sistema de juego. Se cuida mucho y espero recuperarle".