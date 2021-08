El VI Trofeo Rafa Verdú, este sábado entre Xerez CD y San Fernando

La preparación del Xerez CD no para. El cuadro azulino ha vuelto a los entrenamientos este viernes, tras perder el I Memorial Pedro S. Garrido ante el Jerez Industrial en la tanda después de empatar a dos el partido, con la vista puesta en la cita de este sábado (21:00) en el Pedro S. Garrido contra el San Fernando, primer rival de superior categoría con el que se va a enfrentar el equipo de Fajardo. En juego, el VI Trofeo Rafa Verdú, presidente de honor de la entidad azulina, que además servirá para la presentación del equipo ante la afición.

Fajardo está aprovechado los amistosos para repartir la carga de trabajo y los minutos entre los jugadores y ante el cuadro isleño lo volverá a hacer, aunque ya es probable que el primer once presente pinceladas del bloque que comenzará la liga la segunda semana de septiembre. La Andaluza aún no ha dado a conocer el calendario. Tenía previsto hacerlo este viernes pero no lo hará ya hasta la próxima semana.

El preparador azulino asegura que aún es pronto para "sacar conclusiones porque nos queda un tramo largo de pretemporada y con partidos de nivel y exigentes. Lo importante es que los jugadores vayan asimilando los conceptos y los diferentes modelos de juego. De todos modos, hubo aspectos ante el Jerez Industrial que hay que mejorar".

El técnico del Xerez CD tuvo su primera toma de contacto con el Pedro Garrido y se mostró satisfecho, pero lamentó "jugar siempre de visitante. No pisamos este campo para nada y lo que espero es que dentro de poco más de veinte días cuanto tengamos que enfrentarnos al Puente Genil nos sintamos como locales. Aquí no entrenamos y menos mal que hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos al Jerez Industrial, vamos a tener que jugar muchas veces contra ellos. Es algo que me gustaría que se arreglara".

Sobre el San Fernando, apuntó que "es un buen rival, de Primera RFEF, el nivel de exigencias va a ser grande y venimos de una semana con una carga de trabajo alta. Nuestro objetivo es preparar al equipo para que llegue lo mejor posible a la cita ante el Puente Genil".