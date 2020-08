Álex Valerio: "Todos los futboleros conocemos lo que ha sido el Xerez CD en el fútbol español"

Álex Valerio ha afirmado durante su presentación como nuevo jugador del Xerez Club Deportivo que llega a la entidad azulina convencido de un proyecto "ambicioso para que la ciudad recupere la ilusión que se había perdido años atrás". El atacante se define como un futbolista "habilidoso, rápido y con bastante gol", pudiendo jugar en ambas bandas.

Procedente del Villarrobledo, al que llegó en el mercado invernal y donde le cogió la pandemia del COVID, y con pasado en la cantera del Albacete, Hércules, Castellón y Logroñés, el pamplonés inicia la aventura en el Xerez CD: "Lo primero que tengo que hacer es agradecer a Juan y a Titín la confianza que han depositado en mí", comentaba durante la presentación que se ha llevado a cabo en el Club Social de la Avenida de Arcos. "Vengo con muchísimas ganas e ilusión de afrontar este proyecto deportivo que se me ha ofrecido. Es una oportunidad muy valiosa para demostrar el fútbol que llevo dentro".

A renglón seguido, explicaba que "los futboleros conocemos lo que ha sido el Xerez Club Deportivo dentro del fútbol español. Es un proyecto muy bonito". Y con respecto a la plantilla que se ha formado señalaba: "Tengo muy buenas referencias de todos los fichajes que se han ido haciendo. Lo poco que he podido ver de la ciudad me parece muy bonita y con ganas de conocer un poquito esta zona, aunque centrado en hacer un buen año en lo personal para ayudar en lo colectivo. Soy una persona muy competitiva y me gustan los retos".

En cuanto al objetivo, comentó que "se irá viendo a lo largo de la temporada. El proyecto es ambicioso, tenemos que luchar por lo más alto y en lo individual no me marco ningún objetivo personal, pero con las ganas que vengo seguro que salen las cosas bien".