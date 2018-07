"Vengo dispuesto a jugar la liguilla como mínimo"

Andrés Salas fue presentado ayer como jugador del Xerez CD. El central llega procedente del Algeciras, donde, a pesar de haber tenido un año difícil en lo personal, jugó 19 partidos como titular a las órdenes de Asián.

En el club azulino están muy contentos con la llegada del futbolista que, según ha confirmado Vicente Vargas, ya estuvo muy cerca de firmar el pasado verano. El director deportivo azulino ha destacado de Salas tanto su dominio del juego aéreo, como su polivalencia para actuar de central o de pivote defensivo. "Salas es un futbolista ganador y es lo que intentamos traer aquí, gente que quiera luchar por devolver al Xerez CD a donde se merece".

Prometo trabajo, tengo temperamento y carácter, por arriba voy como un tigre y quiero ganar siempre"

El central cordobés se ha mostrado muy contento e ilusionado por recalar en la entidad xerecista y afirma venir en busca de, como mínimo, repetir la liguilla de ascenso que ha jugado esta pasada temporada con el Algeciras. "El club tiene que estar más arriba por su afición y por todo lo que le rodea. Se le queda corta esta categoría. Mis aspiraciones son, como mínimo, jugar la liguilla de ascenso a Segunda División B".

Salas se define como un "obrero del fútbol. Prometo que va a haber mucho trabajo. Soy fuerte, tengo mucho temperamento y quiero ganar siempre. Por arriba me defiendo bastante bien, voy como un tigre". Además, espera que su potente juego aéreo le lleve a marcar algunos goles en acciones a balón parado. "Este año sólo he metido uno, pero creo que si tengo una regularidad en cuanto a juego podré hacer al menos cuatro o cinco durante la temporada".

El plantel conformado por Vicente Vargas y Juan Pedro Ramos va generando ilusión tanto entre la afición como entre la plantilla de cara a la nueva campaña que está a punto de echar a andar. De ahí, que el defensa, como la gran mayoría de las caras nuevas, valore ese hecho y a sus futuros compañeros de vestuario. "He jugado con los hermanos Narváez, me he enfrentado muchas veces a Pedro Carrión y al grueso de la plantilla lo conozco bien de haberme enfrentado a ellos este último año. Creo que hay una buena piña y que todos juntos podemos conseguir algo bonito".

El Xerez CD continuará en el día de hoy con su agenda de presentaciones y el miércoles 18 comenzará la pretemporada en Los Marianistas sin saber aún en qué campo va a disputar sus partidos. A pesar de ello, Vicente Vargas ha confirmado tajantemente que "el equipo va a jugar en Jerez sí o sí".

Del resto de la plantilla, Vargas destacó que "nos quedan solo tres fichas sub 23 y estamos trabajando para completarlas, aunque no tenemos prisa. Queremos traer a gente que sume y que compita. La semana que viene iniciaremos los entrenamientos y estamos a la espera y deseando empezar".