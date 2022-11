Alberto Durán "A partir de ahora, vamos a despegar"

Alberto Durán jugó sus primeros minutos de la temporada en la victoria del Xerez DFC ante el Recreativo Granada. El central xerecista 'volvió a sentirse futbolista' en la Ciudad Deportiva granadinista después de estar casi 6 meses alejado de los terrenos de juego. De hecho, su último partido hasta el del pasado domingo fue la temporada pasada contra el San Roque de Lepe en la jornada que puso fin a la campaña 21/22 el 15 de mayo. Entonces, el defensa jugó los 12 minutos finales sustituyendo a Curro Rivelott.

El zaguero azulino acabó la temporada con molestias físicas, trabajó con un entrenador personal durante las vacaciones y estaba listo para iniciar la pretemporada, pero en el tercer entrenamiento sufrió una lesión en la rodilla izquierda. Se intentó evitar el paso por el quirófano con un tratamiento conservador que fracasó y el defensa tenía finalmente que operarse del menisco a principios de septiembre. A partir de ahí, la recuperación ha ido bien, entró en la convocatoria en el partido contra el Poli El Ejido, aunque no tuvo minutos, y frente al filial del Granada fue titular.

Durán confiesa que todo ese período "se me ha hecho muy largo y ha sido duro, pero por fin pude jugar el domingo, reaparecer y con victoria, que es lo más importante". "Optamos -recuerda- por un método conservador que no terminó de salir, perdí un mes, luego la operación y otro mes y medio, pero estoy contento, la rodilla no me molesta nada y con el trabajo que he realizado gracias al fisio y al preparador físico me encuentro mucho más fuerte, sólo me falta ya coger ritmo y acumular minutos. No hay mal que por bien no venga".

Sabía que sería titular desde el sábado

Francis habló con él el sábado antes del partido para anunciarle que iba a ser titular contra el Recreativo Granada debido a las molestias de Antonio Oca: "Le dije que estaba totalmente preparado y duré 80 minutos, ya no daba para más, se me subieron los gemelos, pero contento con mi reaparición, me sentí muy cómodo y además sumamos los 3 puntos".

En efecto, el XDFC logró la segunda victoria de la temporada, las dos curiosamente lejos de Chapín, donde el equipo todavía no conoce lo que es ganar. "No fue nuestro mejor partido, pero al final logramos los 3 puntos, que era lo más importante y ahora nuestro objetivo a corto plazo es ganar en casa. El parón a mí me viene mejor para seguir cogiendo ritmo y creo que al equipo también porque llevamos poco tiempo con el míster y hay que ir asimilando conceptos tácticos que quiere implantar".

De cualquier modo, Durán señala que "en el fútbol está todo inventado" y en ese sentido Francis "nos está pidiendo estar juntitos, tener las ideas claras, con balón intentarlo y si no buscar los espacios. Son dos o tres retoques a lo que ya veníamos trabajando y hay que asimilar esas nuevas ideas y apoyarlo a muerte".

El equipo salió por fin de los puestos de descenso y eso unido a la victoria "ayuda psicológicamente, porque no es lo mismo afrontar dos semanas en las que no juegas habiendo perdido que ganando, quieras que no trabajas con otra mentalidad".

Por último, el defensa lanza un mensaje: "Estoy seguro de que a partir de ahora vamos a empezar a despegar porque tenemos equipo para ello. Es verdad que no hemos terminado de arrancar y que también ha habido mala suerte de cara a portería, pero soy optimista y sabemos desde el principio que hay buen equipo".