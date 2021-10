Álex Colorado: "Salimos con la caraja"

"Salimos con la caraja". Así de contundente se expresaba Álex Colorado al término del encuentro del Xerez CD en Utrera, donde los azulinos sufrieron la primera derrota de la temporada en el campeonato liguero. El capitán azulino, autor del único gol de los xerecistas (suma ya cuatro en Liga) consideró el resultado demasiado abultado porque "nosotros también tuvimos ocasiones claras", pero no puso un ápice a la derrota del Deportivo.

"Ellos han tenido efectividad total, un gol de falta que ni él se lo cree y hemos regalado la primera parte. En la segunda hemos salido bien, a raíz de mi gol hemos tenido unas cuantas ocasiones claras para recortar distancias e incluso empatar y al final en una contra te hacen el 4-1 y aunque no hemos estado bien creo que el resultado es un poco abultado porque nosotros también tuvimos bastantes", señalaba el centrocampista xerecista.

¿Cómo explicar la peor primera media hora del equipo en lo que se lleva de temporada? "No hemos estado metidos, no sabíamos al campo que veníamos y a veces estas cosas vienen bien para darte cuenta de que uno no es tan bueno como se cree", apostilló.

¿Accidente o advertencia? "Ambas cosas. Estamos en Tercera y todos somos parecidos. Aquí no hay ningún Messi que te pueda decidir los partidos, somos once contra once y cuando uno comete errores y el otro se aprovecha es lo que hay".

De cualquier modo, Colorado no cree que haya tanta diferencia entre un equipo y otro. Es más, sostiene que "para mí somos mejor equipo, pero no lo hemos demostrado. Lo que toca es pensar en lo que hemos hecho mal, corregir los errores y centrarnos ya en la Copa. El miércoles será un partido bonito, no vamos a tener presión porque jugamos contra un equipo de superior categoría, un rival histórico y la presión la van a tener ellos", comentaba con respecto al choque contra el Córdoba.

El Deportivo regresará al Pedro S. Garrido, donde se está mostrando intratable y además con la afición volcada: "Jugamos en casa y toda esta gente que ha venido a Utrera allí se multiplicaran por muchos y se notará ese empujón que nos hará falta para conseguir algo muy bonito. Lo de la afición es para quitarse el sombrero y es una pena no haber estado a la altura que han estado ellos. Que estén tranquilos, que el miércoles nos vamos a dejar la vida", explicaba.

Colorado anotó su cuarto gol en Liga. Los anteriores habían servido para sumar seis puntos contra Cartaya y Córdoba B. Esta vez no. "Es una pena que no haya valido para ayudar al equipo, estoy contento por el gol".