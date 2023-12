Armengol, el que la sigue la consigue

Armengol Portoles Irigoyen fue el gran protagonista de la victoria del Xerez CD en el Antonio Puerta de Sevilla. Los azulinos vencieron 1-3 al Gerena en el último partido del año y el delantero guineano se erigió en actor principal siendo el autor de los dos goles que a la postre le daba la victoria a un Deportivo que ha acabado 2023 a tres puntos del Ciudad de Lucena pero con el partido pendiente en Ayamonte del próximo 7 de enero.

El punta azulino sustituyó a la hora de partido a Antonio Jesús y cinco minutos después de que Jalid hubiera restablecido las tablas en el marcador tras el gol en la primera parte de Miguel Reina. Apenas diez más tarde, aprovechaba el error de un central del Gerena para robarle el balón y fusilar a Josemi colocando el 1-2 y celebrándolo a lo grande con la afición que se desplazó hasta Sevilla. A cinco del final, hacía bueno un magnífico pase al hueco de Joselito definiendo con la zurda para materializar el gol de la tranquilidad.

Sus dos primeras dianas con el Xerez CD se han hecho esperar. Checa ha utilizado al atacante procedente del Real Jaén -donde la pasada temporada hico 4 tantos- como revulsivo en las segundas partes y sólo optó por darle la titularidad en dos encuentros, frente al Utrera en Chapín y en La Palma. El delantero ha estado en varios goles del equipo como asistente -Puente Genil o Coria, por ejemplo-, pero le estaba faltando tranquilidad en los metros finales. Ante el Lucena tuvo el tanto de la victoria, pero conectó mal el remate y se le fue desviado. Se marchó cabizbajo y tocado: "Me fui muy fastidiado porque era el triunfo", reconoce. Pero el fútbol siempre da otra oportunidad y en Sevilla contra el Gerena "las he podido aprovechar".

"La afición tenía incluso más ganas que yo de que marcase, me anima mucho y eso ayuda mucho”

Obviamente, Armengol estaba exultante tras el triunfo que cerraba el año 2023 con un Xerez CD al acecho del liderato: "Estoy muy contento por la victoria y por fin marcar dándole la victoria al equipo" señalaba. Y así vio sus goles: "Siempre que el balón da un bote o se despeja mal intento aprovecharlo, voy con todo y me ha salido bien. El segundo es un gran pase al hueco de Joselito, con él me entiendo bien y luego he definido bien con la zurda. Me estaba faltando eso, pegarle a puerta, tener confianza. Mis compañeros y el entrenador han seguido confiando en mí y al final lo he conseguido", apuntaba.

Estos dos tantos "me vienen magnífico para la confianza, cierro un capítulo, me voy de vacaciones, despejo la mente y voy a volver con más ganas", asegura. "Tenemos el partido en Ayamonte pendiente y vamos a volver más fuertes, a ver si lo sacamos adelante".

Agradece también el apoyo de los seguidores, "creo que tenían aún más ganas que yo de que marcase", bromea. "Me ha seguido apoyando aunque no marcara, por la calle me han seguido animando y eso al final ayuda, porque juegues bien o mal un delantero se va cabizbajo si no marca y esta vez he tenido la suerte de hacer gol".

"Creo que mi rendimiento ha sido bueno, pero confío mucho en mí mismo y quiero ser titular”

Armengol hace balance en lo personal y en lo colectivo de una primera vuelta a la que restan dos partidos para el XCD: "Me faltaba el gol, la suerte esa de aprovechar las ocasiones. Creo que mi rendimiento más o menos ha sido bueno, es verdad que ha habido partidos en los que he estado como desaparecido, no he sido yo; y como colectivo creo que genial, hemos empezado espectacular, luego hubo tres partidos tontos, pero la dinámica es bastante buena. Nos faltó un poco de intensidad en esos dos partidos, pero creo que hemos estado después bastante bien y espero que haya sido el primero y el último bache de la temporada".

Y no renuncia a la titularidad aunque es consciente de la competencia que hay en el equipo: "Confío en mí mismo, voy a seguir trabajando y entrenando para poder ser titular, me llevo genial con mis compañeros, pero personalmente quiero ser titular también. Tengo que aprovechar la confianza del míster cuando me la dé. Cuando salgo de suplente no salgo amargado sino a competir y ayudar al equipo".