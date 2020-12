El coriano José Antonio Asián tiene a la Balompédica Lebrijana tercera en la clasificación a cuatro puntos del Xerez Club Deportivo, con el que se mide este sábado, y un partido menos, el que recuperará este próximo martes en el Navarro Flores de Rota. El técnico asegura que su equipo “competirá” con sus armas ante los de Poveda como ya lo hizo frente al Xerez DFC, al que derrotó 2-1, y el Ceuta, con el que empató la pasada jornada en el Murube.

La Lebrijana ha ganado los tres partidos que ha jugado en el Municipal y, al igual que el Xerez CD, está invicta. Asián tiene claro que “estamos muy por encima de lo que a principios de temporada podíamos prever. Estamos rozando lo máximo que podemos exigir y estoy muy contento porque la plantilla está funcionando muy bien y en momentos muy difíciles, con tres casos de COVID, que nos han marcado mucho la dinámica de los entrenamientos y los parones que hemos tenido que hacer. Hay que estar muy satisfechos por la implicación de todos los chavales”.

En las actuales circunstancias, cada club va manejando la situación como puede y en ese sentido “todos los parámetros que teníamos de cómo había que iniciar una temporada se nos han venido abajo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Creo que nadie puede decir ahora mismo si su equipo va a llegar bien a la segunda fase o se va a caer por el camino. Tenemos que ir día a día”, apunta de la difícil situación que tienen que afrontar los clubes.

De momento, y con un partido menos, los sevillanos son terceros aunque Asián tiene claro que “todos sabemos qué equipos son los favoritos para luchar por las tres primeras plazas, está muy bien definido. El resto tenemos entre ceja y ceja quedar entre los seis primeros y huir de la quema”. Evidentemente, se refiere a Xerez CD, Xerez DFC y Ceuta: “Competir de tú a tú en plantilla y en presupuesto con los dos Xerez y el Ceuta para equipos como el nuestro es una quimera”.

Tras haber jugado ya con Xerez DFC y Ceuta, el sábado visita el Municipal el Xerez CD, líder en solitario con 14 puntos. Asián apunta que “lo que sí puedo garantizar es que vamos a competir. El equipo ha demostrado que puede plantarle cara a cualquier rival. Lo hicimos con el Xerez DFC, que sabiendo de antemano e incluso después del partido que son superiores a nosotros, pudimos contrarrestar lo mucho y bueno que tiene ese equipo e igual en Ceuta. La humildad es lo que nos está caracterizando, tenemos jugadores con cualidades técnicas y que son capaces de ponerse también el mono de trabajo. Le estamos compitiendo a todos los equipos y si seguimos esta línea... ¿hasta dónde? Pues hasta donde lleguemos”.

El técnico de la Lebrijana considera “una pequeña ventaja” el grado de conocimiento que tienen de varios jugadores del Xerez CD, caso de los exbalonos Juanca, Ares y Orihuela, “además de Guti, al que tuve en el Algeciras. Está realizando una gran temporada y me alegro mucho porque yo lo saqué a jugar en el play-off de ascenso a Segunda B con 17 años y eso es señal de que lo vimos venir y, es más, tiene margen de crecimiento. Ha sido un gran acierto del Xerez CD, va a ser un jugador muy determinante en un futuro. Tiene la cabeza muy bien amueblada, en eso la familia también ayuda mucho, y luego en el campo tiene una velocidad y una chispa que son cualidades difíciles de contrarrestar”.

Pero es que el Xerez CD es mucho más: “El balón parado de Carlos Calvo, el remate de Chuma o Murci... Para poder contrarrestarlos tenemos que estar muy centrados, competir como sabemos, pero sabiendo que tienen unas condiciones que si parpadeamos nos pasan por encima. Hay que ser lo suficientemente humildes y dentro de nuestras posibilidades hacer un partido hacia donde queremos llevarlos. Nosotros también tenemos capacidad para hacerle daño a cualquier equipo y si hemos sido capaces de plantar cara al Xerez DFC y al Ceuta, creo que al Deportivo también le vamos a poner las cosas difíciles”.

Hace unos días, Joaquín Poveda, técnico del Xerez CD, aseguraba que el equipo tiene demasiada presión alrededor. Preguntado por esto, Asián afirma: “No se puede engañar a la gente. Se ha hecho una plantilla con la suficiente calidad como para optar a lo máximo. Eso es una realidad. Yo he estado en Ceuta y en Algeciras y sé que hay que estar arriba sí o sí. No cabe duda que la presión la tienen esos tres equipos, pero es que han reunido una serie de jugadores que los demás no hemos podido reunir, así que es normal que haya presión y es normal que en determinados momentos cueste jugar con la tranquilidad que se necesita. Los demás también juegan aunque sus argumentos sean más modestos”.

Y si en el Xerez CD hay varios exjugadores de la Lebrijana, Asián tiene a sus órdenes al asidonense Fran Jiménez, ex del XCD y que lleva ya tres goles esta temporada: “Ha madurado ya lo suficiente y se ha ganado ya un status en esta categoría. Es un delantero capaz de fajarse con todo tipo de defensas. De cara a gol también está un poquito más acertado y estamos contentos con él al igual que con el resto del equipo”.