Borja Pimentel: "No lo dudé ni un minuto, veo al equipo muy unido"

El Xerez Club Deportivo ha presentado este miércoles a Borja Pimentel, delantero centro malagueño (Arriate) que cumplirá el próximo mes de julio 28 años. El punta procede del UE Santa Coloma de la 1ª División de Andorra, club en el que ha militado hasta el pasado mes de enero. Pimentel ha sido presentado por el presidente del XCD, Juan Luis Gil 'Titín', y el vicepresidente, Jorge Garrido, en el bar Los Amigos.

El atacante xerecista está deseando debutar con el Xerez CD, aunque aún deberá esperar unos días, ya que por normativa y al haber pasado de tener ficha Pro a Amateur tienen que pasar 30 días desde su último partido con su anterior club. De este modo, Pimentel se estrenará como jugador azulino en Ceuta ante el filial caballa, próxima salida de los de Emilio Fajardo.

Las primeras palabras del jugador malagueño en su comparecencia ante los medios fueron para mostrar su satisfacción por legar "a un club histórico como es el Xerez. En cuanto recibí la llamada, en pocos minutos pudimos llegar a un acuerdo. No lo dudé un minuto, la ilusión al saber que era el Xerez, un club histórico, la afición que tiene y lo bien que va el club este año fueron determinantes, además de venirme para mi tierra. Estoy muy contento".

Primeros días

Pimentel fue el último de los fichajes anunciados por el XCD antes del cierre del mercado, aunque no podrá debutar hasta el día 27. El futbolista señala que el vestuario lo ha recibido "muy bien, desde el capitán hasta el último. Estoy como en casa y muy contento por el grupo que tiene formado aquí Emilio". En cuanto a la espera, reconoce que "se me está haciendo larga, pero estoy preparado, desde el primer día que llegué he estado entrenando, estoy yendo a todos los partidos y me encuentro con muchas ganas de comenzar".

El delantero asegura que desde fuera "se sufre mucho más, se ve todo más claro y veo todas las jugadas" y ve al equipo "bastante bien, en Tomares se jugó una segunda parte muy completa, hicimos tres goles y quitando algunos detalles de la primera parte el equipo demostró una gran superioridad, es un grupo muy bien trabajado".

Como buen delantero, está llamado a hacer goles y aunque asegura que sabe la cifra que quiere alcanzar no se atrevió a decirla públicamente: "Voy a intentar ayudar al equipo con trabajo, sea con goles, asistencias y pelea, voy a dar el máximo de mí para ayudar al máximo".

Delantero 'listo'

En cuanto a cómo se define como futbolista, apunta que "como veis no soy un delantero muy alto, pero me considero muy listo dentro del área y siempre me las apaño para estar justo donde cae la pelota". Asimismo, ve plantilla para luchar por el play-off: "Veo al equipo muy unido y fuerte, venimos de dos victorias y hoy en el entrenamiento estaban todos muy motivados y metidos. Vamos cuartos y no tenemos muy lejos al segundo, partido a partido vamos a estar peleando por intentar el ascenso".

Precisamente es el Utrera, segundo clasificado, el que visita este domingo al XCD: "Va a ser un partido muy disputado, un equipo muy rocoso, no viene en su mejor momento porque llevan tres partidos sin ganar y ojalá siga así porque tenemos que sacar los tres puntos aquí en casa ante nuestra afición, que siempre responde".