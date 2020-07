A pares. El Xerez CD ha presentado en su nueva sede de La Granja al central Álex Rodríguez y al centrocampista de corte defensivo Dani Castro, ambos procedentes del Jerez Industrial y que se ajustan al perfil de futbolista que busca el club: jerezanos, xerecistas y con ganas de aportar su granito de arena en el Deportivo.

Álex Rodríguez se mostró como un niño con zapatos nuevos en su regreso "a mi casa, tenía muchas ganas de volver. Soy xerecista y en cuanto se pusieron contacto conmigo y se acabó el 'play-off' a División de Honor lo cerramos. No tenía mucho que pensarme, es que es Tercera División y la posibilidad de jugar en el Xerez CD, es precioso. Un xerecista como yo desde pequeño no le puede decir que no al Xerez en la categoría que esté. Debuté en este equipo cuando era juvenil en Tercera con Paquete Higuera y tengo la misma ilusión o más si cabe ahora con 25".

Optimista siempre, el defensa apunta que "todavía no tenemos entrenador con la marcha de Juan Carlos pero la plantilla que hay me gusta. Cuando hablé con Titín y José Luis Mateos me comentaron que todo iba a ir bien, me dieron garantías y me convencieron. Estoy contento y tranquilo, creo que todo va a ir bien. Todavía nos queda para empezar pero no juego desde marzo y tengo unas ganas enormes de volver a vestir esta camiseta".

Hace ya tres temporadas que se marchó del Deportivo buscando minutos y ahora, Álex admite que vuelve "más maduro y prometo trabajo, sacrificio y compañerismo para aportar mi granito de arena. Entre todos tenemos que sacar esto adelante".

A la afición, tiene claro que "no hay que pedirle nada porque siempre nos lo da todo. Son poquitos pero buenos y fieles, les animo a que nos sigan apoyando y que nos ayuden porque el proyecto merece la pena".

Dani Castro, todo corazón

Mientras, el centrocampista de corte defensivo Dani Castro llega también avalado por Juan Pedro, que le conoce a la perfección y le considera un jugador "de casta, de garra, que da el doscientos por cien en todos los partidos y es lo que estamos buscando, gente que lo dé todo por nuestro escudo y por nuestro equipo. Es igual que Alejandro, jerezano y que conoce perfectamente el club porque ya defendió nuestra camiseta", apuntó Juan Luis Gil, uno de los gestores azulinos.

El futbolista confesó que "para mí supone una gran alegría, vuelvo a la que fue mi casa, a un club histórico como es el Xerez CD, y no puedo estar más contento e ilusionado porque además me da la oportunidad de jugar en una categoría importante, Tercera".

Pilar importante en el Jerez Industrial, ha dejado allí "buenos amigos, pasé muy buenas temporadas allí y el cambio supuso para mí tomar una decisión complicada. De todos modos, el proyecto que me presentaron Titín y José Luis Mateos no lo podía rechazar, no me lo pensé ni un segundo y aquí estoy".

Con muchas horas de vuelo a su espalda, Castro considera que puede aportar al equipo "veteranía, presencia en las jugadas de balón aéreo, pegada y lo más importante, hacer piña en el vestuario. Es una de las cosas fundamentales que tenemos que lograr para que el Xerez CD siga ahí durante mucho tiempo".

Cuando le firmaron, Juan Carlos Gómez era aún el entrenador. Ahora "no tenemos pero es igual. Lo único que pido es que el que venga que lo haga de corazón, que se entregue al cien por cien como lo vamos a hacer los jugadores. Esto es como un barco en el que todos tenemos que remar en la misma dirección si queremos hacer cosas importantes".

La temporada está previsto que comience a finales de septiembre. El medio espera ese inicio "impaciente. En estos momentos, no sabemos aún cómo va a ser la categoría, los subgrupos que puede haber, los cruces luego... Lo que tenemos claro es que todos estamos deseando de volver".

Y junto a ellos, espera que vuelva "la afición, que para nosotros supone un plus. La afición del Xerez CD siempre se vuelca con el equipo y para nosotros es muy importante que esté siempre ahí".