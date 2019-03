Xerez CD y Arcos dirimen un derbi para ganar tranquilidad

Xerez CD y Arcos CF dirimen el domingo al mediodía en La Granja un derbi provincial en el que unos y otros buscan lo mismo: ganar tranquilidad. Con el descenso bailando entre tres y cinco puestos según la Andaluza y la Española, respectivamente, y dependiendo además de ascensos y descensos de esta y otras categorías , azulinos y blanquillos comparecen en esta jornada, a ocho del final, conscientes de que para evitar problemas no hay nada mejor que sumar y escalar posiciones en la clasificación para acabar la liga lo más arriba posible.

Así llegan unos y otros, con el Deportivo más alicaído porque tras el maremoto de la destitución de Nene Montero y el despido de seis jugadores que al final la corte de apelación logró dejar en tres -lo que, a falta de explicación oficial, no evita ni el papelón ni el bochorno- sigue algo de marejada y el equipo no ha sido capaz de puntuar todavía con Calle en la grada, porque el nuevo entrenador todavía no puede sentarse en el banquillo al no haber acuerdo con el anterior anterior técnico, que ya estuvo sin ficha nueve jornadas, y para el final de la competición quedan solo ocho.

Romper la dinámica negativa -dos derrotas seguidas y cinco jornadas sin ganar- es el objetivo y el reto del Xerez CD, consciente de que la permanencia todavía no está amarrada y que conviene hacerlo cuanto antes para no quedarse sin margen de error en el tramo final del curso.

Encargado de material: marcha atrás La Española (RFEF) ha remitido una circular con la moratoria en la aplicación del artículo 231.2, por el que el encargado de material (EM) no podía estar en el banquillo. Hasta final de temporada sí podrán estar en el banquillo.

Y en una dinámica bien distinta se presenta el Arcos, que llega a La Granja en su mejor racha de resultados de todo el curso con dos victorias (Betis Deportivo y Espeleño) y un empate (Conil) en las tres últimas fechas y dispuesto a prolongar la racha y a meter a otro equipo en la pelea. El equipo del jerezano Pepe Bermúdez está viendo la luz al final del túnel después de una temporada complicada como pocas -adiós de la directiva y de futbolistas, impagos-, algo en lo que se asemejan al Deportivo, de ahí que los dos equipos busquen lo mismo: ganar tranquilidad, lo que no es poco a estas alturas del campeonato.

Antonio Calle, entrenador del Xerez CD que cumplirá su tercer partido sin poder sentarse en el banquillo, ha citado a todos los disponibles para el partido contra el Arcos en La Granja. La gran novedad es el portero Fran, uno de los señalados por Oliver y despedido junto a Salas, Alberto del Río, Pedro Carrión, Carlos Sanjuán y Sergio Narváez pero repescado esta semana: lo que es el fútbol, de ser culpable a inocente tras dos derrotas...

El Arcos, con todos los disponibles Lesionados Bugatto y Lebrón, el Arcos se desplaza a Jerez con todos los disponibles: Caballero, Nico Canavesio, Alberto Durán, Giráldez, Álvaro González, José Antonio González, Isi Jareño, Sergio Jiménez, Borja, Maqui, Iván, Álvaro, Molina, Alberto, Álvaro Ramírez, Javi Rodríguez y los exxerecistas Chato y Adri Romero.

Lesionados Isra, Naranjo y Carlos Sanjuán, que tienen para largo, Calle recupera a Parra y a David Narvaéz, ambos sancionados la pasada jornada, y que están convocados junto a Juanma Aguilar, Asier Alonso, Ezequiel, Alberto Fernández, Guerrero, Dani, Chata, Gonzalo, Yeray, Sergio Narváez, Quirós y Fran de la primera plantilla y Amin, Samu Ayala, Raúl Fernández y Lutzardo, del filial. 18 en total.

Más incógnitas plantea la alineación inicial del Deportivo, en la que todo apunta a que estará el recuperado Fran en la portería. De igual forma, podrían regresar al once azulino tanto Parra en el doble pivote como David Narváez en la una banda, quedando la otra con las opciones de Piñero, Yeray o Chata.