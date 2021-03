El Xerez CD no pudo con el Ceuta. El Deportivo lleva el peso del encuentro, pero no pasa del empate a cero ante un cuadro caballa que llegó descaradamente a La Juventud a no perder. Los azulinos terminan segundos con 35 puntos tras la igualada y la remontada a la heróica del Xerez DFC, que derrotó al Cabecense por 3-4 en el Carlos Marchena en un final espectacular.

El Xerez CD propuso más que su rival, que sin Pablo, su goleador de referencia, esperaba una contra, y mereció mayor recompensa, pero no estuvo tan inspirado como en otras ocasiones. Tuvo el control del balón durante muchos minutos pero no supo gestionar ese dominio y no acertó en las decisiones.

Esteban, con las bajas que se encontró a última hora y las que acumulaba, apostó por el once esperado. Iván Ares ocupó el arco por la lesión de Salvi Carrasco, Juanca, un cheque al portador, entró en la medular junto a Lolo Garrido y la novedad más destacada fue la presencia de Rares en ataque acompañando a Javi Forján. Juanito se quedó en el banquillo en esta oportundad.

El técnico azulino había asegurado en la previa que su equipo iba hacer ante el Ceuta el buen partido que estaba esperando y, de salida, no se equivocó. El Deportivo entró al encuentro enchufadísimo y con una velocidad más que un rival que sólo se limitaba a defenderse ante el empuje local.

Pato, una pesadilla

Pato se convirtió en una pesadilla por la izquierda y casi todas las acciones de peligro partieron de sus botas. El cuadro caballa avisó a balón parado a los tres minutos en una falta en el vértice del área por manos de Joselito. A partir de ahí, desapareció en ataque.

El Xerez CD comenzó a sumar ocasiones, pero los azulinos no estuvieron acertados a la hora de definir ni de encontrar las mejores soluciones para solventar las acciones con acierto y eso les afectaba. A los seis minutos, Pato estuvo lento dentro del área y un defensa se le echó encima antes de que pudiese rematar. Sólo dos minutos más tarde, Isi Jareño evitó el 1-0 tras mandar a córner un remate de cabeza de Dani Jurado abajo.

El dominio azulino local, el Xerez CD lanzó hasta cuatro saques de esquina seguidos. El último no colocó dentro Carlos Calvo de forma directa de milagro. Le pegó cerrado y casi sorprende a Jareño.

El Ceuta se estiró en los minutos finales, con un disparo de Aisa que se marchó por encima del larguero (38') y con un lanzamiento de Hinojosa sobre la campana tras una larga jugada que sacó Dani Jurado desde el suelo.

La afición, que celebró los goles que iba encajando el Xerez DFC en el Carlos Marchena ante el Cabecense, despidió al equipo con una gran ovación y al árbitro con una pitada de las que hacen época. El malagueño se la ganó a pulso. Menos acertado estuvo de todo y no aplicó nunca el mismo rasero para señalar las infracciones de unos y otros.

Cambio de rol

El paso por vestuarios sentó mejor al Ceuta, que comenzó mandando en el segundo acto. Los de José Juan Romero apretaron y pusieron en algunos apuros a los azulinos. A los 54 minutos, en su línea de protestarlo todo, reclamó penalti en una acción en la que Joselito sacó el balón para entregárselo a Iván Ares, un fallo de Lolo lo tuvo que arreglar Lucas Correa y un disparo flojo de Hinojosa acabó.

A la hora de partido, Javi Forján falló la oportunidad más clara para hacer el 1-0. Un centro de Carlos Calvo no acertó a rematarlo junto al segundo palo (63') y en el 68', Palacios también perdonó.

El crono volaba y con ello las opciones del Deportivo de sacar adelante un encuentro que se le había atascado. Cuando generó ocasiones claras no las aprovechó y a base de arreones o de impulsos ya era imposible.

Aún así, la última oportunidad fue del cuadro de Esteban con una falta en el pico del área que Juanito estrelló en la barrera. La decepción fue importante. Ahora, a los azulinos les queda remontar el vuelo en la fase de ascenso si quieren tener opciones reales de dar el salto de categoría.