Álex Colorado ha sido presentado en la Bodega Dios Baco como nuevo futbolista del Xerez CD, con el que ha firmado por dos temporadas. El centrocampista jerezano explicó que en el Xerez DFC no le llamaron para renovar y que en su llegada al Deportivo ha sido clave Juan Díaz, también recién llegado a club azulino.

-¿Qué valoración hace de su fichaje por el Xerez CD?

-Después de muchos años, como dije en el vídeo, vuelvo a casa. Vengo con muchas ganas, vengo con la ilusión de un niño pequeño y estoy con muchas ganas de empezar, conocer a mis nuevos compañeros, a la afición. Espero que sea un año tranquilo, de muchas alegrías y que todo el mundo vuelva a sentir lo que sentía antes. Como dice Juan Díaz, vengo del FC, vengo tras dos años allí, terminé contrato, he hecho dos años muy buenos allí pero bueno, terminé contrato y tras esperar a que se pusieran en contacto conmigo, nadie lo hizo. Me surgieron varias opciones, tenía una oferta importante para jugar en la liga de Gibraltar pero la llegada de Juan al club y su llamada, como él ha dicho, de un minuto sobró la mayoría del tiempo. Me convenció, yo estaba convencido tras su llegada y aquí estoy para lo que haga falta y para ayudar al club en todo lo que necesite.

-¿Cuál ha sido su principal motivación para dar este paso?

-La guinda para firmar aquí fue la llegada de Juan. Tenemos una amistad que hace que confíe plenamente en él y en el grupo que le rodea, por eso mi llegada al club.

-Recorre el camino contrario al que tomaron la pasada temporada Amin o Sergio Narváez y excompañeros suyos Goma o Bello le han deseado suerte...

-Yo dejo grandes amistades allí, compañeros con los que he pasado dos años espectaculares. Es un cambio, esto es fútbol y es algo normal. En las redes sociales me sorprendió bastante, pensaba que iba haber muchas críticas pero qué va, creo que las dos aficiones se comportaron, de la otra afición recibí muchas gracias por estos dos años, deseándome mucha suerte en el futuro y la verdad es que es algo que me sorprendió bastante y que desde aquí lo agradezco.

-¿A qué cree que puede aspirar el Xerez CD la próxima temporada?

-Creo que la idea del club debe ser tener una estabilidad y sobre todo creo que el equipo que se va a hacer es para pasar un año tranquilo y sin renunciar a nada. Esperemos, con el equipo que haya, estar lo más arriba posible.

-La pasada temporada fue representante del Grupo X en la AFE. ¿Tiene noticias sobre el inicio de la temporada 2020-21?

-Desde AFE no hay ninguna noticia. Es algo complicado, que esperemos que se solucione porque entre Segunda B y Tercera hay muchas familias que viven de esto y sería una ruina que el fútbol comenzara en enero. Esperemos que se llegue a un acuerdo, que entre todos sumemos y podamos empezar la liga cuando toca y no tener que esperar hasta enero.

-¿Qué mensaje lanzaría a la afición?

-Que siga apoyando al equipo, que seguramente que este año, con el trabajo que se está haciendo, haya más socios y que venga quien venga, aquí lo vamos a dar todo, desde el primero al último. Y particularmente, tengo muchas ganas de empezar y de poder darlo todo en el campo.