Juan Carlos Gómez: "Estamos en condiciones de competir y de ganar a cualquiera"

–Toca borrón y cuenta nueva...

–Sí, por supuesto. No podemos darle 30 vueltas a lo mismo, un accidente lo tiene cualquiera, el otro día nos pasó a nosotros y estamos capacitados y con muchas ganas de ganar, que ya toca.

–¿Qué hay que corregir?

–Todo. Se hizo prácticamente todo mal y ahora toca hacerlo todo bien, no queda otra.

–Lo bueno de venir de un partido así es que el margen de mejora es amplio...

–Exacto. Cuando haces todas las cosas mal, a poquito que hagas va a salir mejor. Pero vamos, nosotros estamos capacitados y hemos trabajado muy bien durante la pretemporada, hemos tenido una serie de partidos que eran de mucha dificultad en este inicio, no es quitarle méritos a los contrarios pero ahora viene una serie de partidos que quizá sean más de nuestra liga que los de arriba.

–Y los futbolistas han reconocido los errores y han hecho propósito de enmienda...

–Ellos saben, todo el mundo sabe lo que hace en cada momento y si un futbolista no ha estado bien o no he tenido la actitud adecuada o vete tú a saber... Ya lo hemos hablado todo de este asunto esta semana, recalcar otra vez lo mismo... Ya lo hemos hablado en el vestuario y ahí se queda todo, ellos saben cuándo se equivocan igual que yo sé cuando me equivoco yo.

–¿Qué Conil espera?

–Como todos, un rival difícil, correoso, que se planta bien en el campo, que tiene futbolistas de calidad que a balón parado te pueden resolver un partido. Salen bien a la contra, tienen gente rápida. Es un equipo a tener en cuenta, un equipo que si nosotros no hacemos bien las cosas o no estamos a la altura de las circunstancias, cualquier equipo te puede ganar. Vuelvo a repetir, si no hacemos lo que tenemos que hacer difícilmente se puede ganar un partido.

–¿Habrá cambios en el once?

–Sí, habrá cambios seguramente.

–¿Teme que los futbolistas puedan acusar la presión de verse abajo en la clasificación?

–No. Es pronto, esto acaba de empezar. Nosotros no no miramos la clasificación, sabemos que salvo en Ceuta hemos competido bien el resto de partidos. Hemos tenido algún resultado injusto como Lebrija y la primera parte del Betis, que se pudo hacer un resultado que hubiera cambiado el partido, el equipo jugó muy bien los dos partidos; de hecho, el que peor hemos jugado lo hemos ganado, que ha sido en Córdoba. Sabemos que estamos en condiciones de competir y de ganar a cualquiera.

–Parece que el equipo está teniendo mejor juego que resultados...

–Este equipo ha demostrado que tiene capacidad para jugar al fútbol, para llegar. Lo que pasa es que de cara a la cierto a portería, que lo trabajamos prácticamente todos los días, no estamos acertado. Si hubiésemos estado acertado de cara a portería seguramente estaríamos en otra situación en la tabla.