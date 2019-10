La cita entre Xerez CD y Xerez DFC cuenta con muchos nombres propios. Sobre dos de ellos, los delanteros, estarán depositadas especialmente las miradas de los seguidores de uno y otro equipo. Juan Carlos tiene claro que apostará por Brian Triviño, que lleva tres goles -Córdoba B, Conil y Sevilla C- en punta, mientras que García Tébar tiene un abanico más amplio de opciones. Kevin Levis, Amin y hasta Goma pueden desempeñar ese rol. En principio, el ariete argentino, que lleva una diana y la hizo en Rota, parte con ventaja.

Tanto Brian como Kevin vivirán su primer derbi. Los dos restan trascendencia al partido, aunque saben que es especial para la afición y que el equipo que salga mejor parado recibirá un plus de motivación.

El Xerez CD llega después de ganar en Coria, un triunfo que Triviño considera "importantísimo y merecido. El equipo viene trabajando muy bien y más pronto que tarde los resultados tenían que llegar. Estamos contentísimos. Cuando ganas, tu mente y tu cuerpo lo agradecen. Salimos reforzados de Coria, con un plus de motivación que hay que aprovechar".

El XDFC no pasó del empate ante el Utrera en Chapín, para el argentino un resultado "que no nos dejó contentos. Cuando no logras el objetivo que buscas, el estado de ánimo cae pero eso duró hasta el lunes. Sabemos que los dos puntos que se marcharon ya no van a volver y tenemos que apostar por sumar los tres del Xerez. El Utrera me pareció un buen equipo, me sorprende el puesto que ocupa, no se corresponde su nivel con el puesto en la tabla que ocupa".

Ni Brian ha presenciado un partido del XDFC ni Kevin del XCD, aunque sí han visto vídeos y los dos destacan las virtudes de unos y otros. El punta del Deportivo lo tiene claro: "Sé que tienen un buen equipo. Nombre por nombre cuentan con muy buenos futbolistas y colectivamente son fuertes. Espero un buen partido, en el que no haya lesiones, que sea deportivo y en el que gane el mejor, que en este caso ojalá seamos nosotros. Estamos trabajando para intentar ganar y ofrecerle el triunfo a la afición, que lo merece".

Por su parte, el atacante del XDFC subraya: "No han empezado bien y están necesitados porque se encuentran en los puestos incómodos de la tabla pero cuentan con jugadores contrastados, importantes en la categoría y que incluso han jugado en Segunda B. Es un partido bonito, que todos los aficionados tienen marcado en el calendario. Juegan en césped artificial e intentarán sacar ventaja de ello, son intensos, van de verdad a las disputas y tienen potencial a balón parado, no va a ser fácil".

En todos los pronósticos, el papel de favorito es para el Xerez DFC. Triviño cree que "en un derbi casi nunca hay lógica pero está claro que están mejor clasificados que nosotros y que su presupuesto es mucho mayor. De todos modos, tenemos que pensar en nosotros mismos y en hacer bien las cosas porque si hacemos lo que sabemos, tenemos posibilidades de sacar el encuentro adelante".

Levis advierte que "en todos los partidos nos dan como favoritos, así que no lo considero una presión añadida, estamos habituados. Además, un derbi es un derbi y la clasificación da un poco igual. Hay que saber afrontarlo y manejar el exceso de ansiedad".

A nivel personal, los dos llegan con ganas de marcar aunque ambos coinciden al destacar que lo importante son los puntos. Brian afirma que "sería bonito marcar en un partido de estas características pero lo que importa es ganar, da igual que marque Fran, Ramón o Edu Brenes, quiero los tres puntos".

Kevin, que durante un par de jornadas no pudo jugar ni estar al cien por cien por un balonazo que recibió en un ojo en un entrenamiento, confiesa que no está "preocupado por no marcar, aunque es importante. Ojalá llegue el segundo pero no me obsesiona, también hay que valorar el trabajo, aunque al final de temporada lo que cuentan son los números. Pienso que cuanto más trabajas, más cerca estás del objetivo".