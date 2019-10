Xerez CD y Xerez DFC ya ultiman los preparativos del derbi del domingo en La Granja (17:00). El cuadro de Juan Carlos Gómez se ha ejercitado en la mañana de este jueves en el escenario del choque, mientras que los de García Tébar lo han hecho en el césped artificial de La Canaleja.

Zafra, que no pudo acabar el choque ante el Utrera por lesión el pasado domingo, continúa con molestias en los isquiotibiales y es la única duda del preparador manchego, que volverá a hacer cambios en el once inicial. Si el extremo roteño no se recupera, el canterano Cristian, que ya debutó ante los de Jesús Galván, podría repetir en la convocatoria.

Hasta el momento, el azulino ha disputado partidos con el juvenil A, con el Xerez B y entrena un día a la semana con la primera plantilla. En esta oportunidad, por la lesión del Zafra se está ejercitando a diario a las órdenes de Tébar y se muestra encantado: "Estoy aquí para lo que el club necesite, lo que hago es dar la cara por el juegue con el equipo que juegue. No es fácil llegar hasta donde he llegado. Si quiero jugar en el primer equipo, que es mi gran reto, tengo que seguir trabajando".

El joven centrocampista recuerda sobre su estreno en Chapín que "cuando iba a saltar al campo estaba algo nervioso pero cuando pisé el terreno de juego ya me sentí más cómodo. Mis compañeros me ayudan mucho. El míster también me transmitió mucha confianza. He trabajado y seguiré trabajando para aportar al equipo lo que necesite. Lo peor fue el resultado, no sumar los tres puntos".

Ikwu y Bello, bajas el pasado fin de semana, son altas tras cumplir sus respectivas lesiones y el jerezano será titular ante el Deportivo, por lo que alguno de sus compañeros tendrá que salir del once.

Mientras, Juan Carlos Gómez, entrenador del XCD, tiene a todos sus futbolistas disponibles a excepción de Yeray Morales, que aún no ha podido estrenarse en Liga por una lesión de tobillo.

El técnico cordobés, después del exitoso giro que le dio a su sistema de juego en el Guadalquivir ante el Coria, se plantea repetir tanto esquema como once y más aún tras saber que podrá contar con Dani Jurado, que jugará pese a las molestias que padece en la planta del pie desde hace semanas.

Los xerecistas encaran la cita con la autoestima mucho más alta que en jornadas anteriores tras lograr su segundo triunfo de la temporada como visitante ante el cuadro de Cachana con un gran gol de Ramón Verdú. Salir de la zona de abajo no es fácil y es su objetivo inmediato.