Xerez DFC: Edu Villegas, Álvaro Ramírez (Álex Padilla, 46'), Borja Perea, Antonio, Adri Domínguez, Orihuela, Barba (Benítez, 80'), Caballero (Biri, 80'), Cuenca (Copero, 73'), Guille y Tamayo.

La primera cita entre ambas escuadras la dirigieron Carlos Fontana y Pendín en División de Honor y en la segunda vuelta ya no estaban. Juan Antonio Sánchez Franzón y Vicente Vargas eran los preparadores.

En la escuadra del XDFC no hay supervivientes y sólo Adri Rodríguez , Álex Colorado , Bello y Javi Casares disputaron los dos del pasado ejercicio y continúan en la entidad xerecista. Marcelo también sigue pero sólo disputó uno.

Quirós se perdió e l Xerez CD-Xerez DFC de la pasada temporada en La Juventud por motivos personales y su compañero Israel no jugó el de la segunda vuelta en Chapín por lesión . Estaban convocado pero no tuvo minutos.

En el partido de la segunda vuelta, también disputado en Chapín en la jornada 21ª, abrió la lata Javi Tamayo (79') y empató para los de Vicente Vargas José Vega desde el punto de penalti. Batió a Edu Villegas en el minuto 79.

Bloc de notas

Zafra no entrena. La plantilla del Xerez DFC ha regresado a los entrenamientos en la mañana de este miércoles en el campo Pepe Ravelo y el extremo Zafra no pudo trabajar junto a sus compañeros. Tiene molestias en los isquiotibiales y es duda. Los azulinos se ejercitarán en la mañana de este jueves en Picadueñas.

Dani Jurado y Aguilar, bien. El Xerez CD, al igual que el XDFC, ha vuelto al trabajo en la mañana de este miércoles en La Granja para preparar el partido del domingo. Dani Jurado y Juanma Aguilar, que arrastran problemas físicos, entrenaron con normalidad.

El XCD no permitirá grabar el derbi. El Xerez CD ha emitido un comunicado en el que deja claro que no permitirá que el derbi sea grabado y advierte que "no autoriza la explotación en directo, y/o en diferido, ni en su integridad, ni en versiones o fragmentos, quedando, por tanto, totalmente prohibida la grabación y retransmisión de los este u otro partido, sin contar con el consentimiento del club" y añade que "iniciará los procedimientos judiciales que correspondan frente a cualquier persona que desatienda la prohibición".

El XDFC-Lebrijana, el jueves 31 a las 20:45. El XDFC ya ha fijado el horario de su partido ante la Lebrijana correspondiente a la 11ª jornada de Liga. Ha adelantado el encuentro al jueves 31 a las nueve menos cuarto y tener un día más para preparar la cita del domingo 3 de noviembre en Córdoba.