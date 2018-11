El derbi entre Xerez CD y Xerez DFC, el sábado 1 de diciembre a las 16:15

El Deportivo ya se encuentra ultimando los detalles de esta nueva cita ante el XDFC como local , que será la segunda de su historia -la primera fue en la temporada 16/17 en Chapín en División de Honor y se saldó con victoria del FC por 1-2 -, y tiene previsto no declarar el encuentro medio día del club , por lo que sus socios no tendrán que pasar por taquilla, y mantener los precios habituales de los partidos en La Juventud.

El segundo, el 2 de diciembre es día de elecciones en Andalucía , con todo lo que eso conlleva a nivel de seguridad. Otro dato que han valorado los clubes, el XDFC en ese sentido no ha puesto reparos, es que esa semana (2 al 8) hay jornada el miércoles 6 y los equipos tienen que volver a disputar tres encuentros en sólo ocho días.

El primero, el estado del césped . El campo se encuentra en pésimas condiciones y no es aconsejable cargarlo con dos partidos el mismo día según los informes que manejan los técnicos de Medio Ambiente y Deportes. El Jerez Industrial tiene fijado su cita ante el Tarifa el domingo a las doce .

El derbi entre el Xerez CD y el Xerez DFC , correspondiente a la 17ª jornada de Liga de Tercera División, finalmente no se disputará el domingo día 2 de diciembre a las doce de la mañana, se adelanta al sábado uno , a partir de las cuatro y cuarto de la tarde, en el campo de La Juventud por diferentes motivos y todos de peso.

El club quiere cerrar hoy el acuerdo con Pineda

Los dirigentes del Xerez CD tienen la intención de contactar a lo largo del día de hoy con Julio Pineda, segundo entrenador de Juan Pedro, para negociar y cerrar un acuerdo económico que permita a Nene Montero, estar al frente del equipo en Lebrija.

Las negociaciones, que no son fáciles por los diferentes criterios que mantienen unos y otros, deben ser rápidas, ya que todo lo que no sea cerrarlas hoy impediría al Deportivo tener tiempo suficiente para tramitar la licencia del malagueño a tiempo.

En el Xerez CD confían en acercar posturas y en lograr que Pineda acepte alguna de las propuestas que le van a efectuar. Mientras, el entrenador no acudió al entrenamiento del pasado lunes ni lo hizo tampoco anoche y no viajará a Lebrija si el club no resuelve el tema con Julio Pineda y puede estar ya en el banquillo.