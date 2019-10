Xerez CD y Xerez DFC ultiman los detalles del derbi de este domingo en La Granja (17:00) y lo hacen con situaciones contrapuestas. El Deportivo pierde para la cita a dos jugadores por lesión, Álex Revuelta, con un esguince de tobillo, y a Juanma Aguilar, que se encuentra a la espera de ser sometido a varias pruebas que determinen el alcance de sus problemas físicos.

Por contra, García Tébar, con las altas de Bello e Ikwu tras cumplir sanción ante el Utrera por sus expulsiones frente a Los Barrios, también podría recuperar a Zafra. El extremo se ha ejercitado junto a sus compañeros en el Pepe Ravelo, ha mejorado de sus molestias en los isquiotibiales y en este sábado será sometido a una última prueba. Si la supera, al menos tendrá garantizado estar en la lista.

Juan Carlos Gómez, técnico azulino, lamenta los problemas de sus centrales y destaca: "La semana está resultando bastante accidentada. Juanma y Álex son dos futbolistas que para nosotros son importantes. Ahora mismo no están siendo titulares pero son importantes y nos merman. De todos modos, hay que reponerse y encarar el partido con lo que tenemos, que es bastante para intentar ganar".

Por su parte, Tébar explica sobre el estado de Zafra que "ha mejorado y ha trabajado con el grupo pero también hay que tener en cuenta que el entrenamiento ha sido suave. Nos queda el entrenamiento del sábado y veremos cómo responde a la prueba que le sometamos".

El once del Xerez CD parece mucho más claro que el del Xerez DFC, dadas las variantes del preparador manchego en las últimas salidas pero ninguno de los dos entrenadores desvelan sus armas.

El técnico del Deportivo apunta que "lo normal es que volvamos a apostar por el 1-4-4-2 que utilizamos en Coria. Se ha empezado a trabajar con otra idea, ha funcionado y la gente se siente cómoda. No obstante, estamos preparados para poner en liza cualquier tipo de táctica, utilizaremos la que mejor se adapte a lo que tenemos en la plantilla".

El preparador del XDFC no despeja dudas y se guarda si jugará con tres centrales como en Los Barrios o Puente Genil o mantendrá la defensa de cuatro y tampoco si jugará con un nueve, con falso nueve o dos puntas. "Tenemos opciones y no descarto absolutamente nada. En el caso de los dos delanteros, tanto Kevin como Amin pueden jugar juntos pero los entrenadores nos planteamos muchas cosas antes de un partido y un partido no es sólo el inicio, también debemos tener soluciones y recambios en el banquillo. Buscas un equilibrio".

Está sancionado y no sabe aún "dónde me colocaré", afirma. Luego añade: "Lo que sí tengo claro es que lo veré desde el campo. No quiero molestar nadie. Me hubiese gustado estar próximo a mis futbolistas pero tengo plena confianza en mi cuerpo técnico. Lo importante es que mis futbolistas salgan al campo el domingo sabiendo la camiseta que llevan, el escudo que llevan, a quién representan y desde ahí, al margen del resultado porque eso es un juego, intentar ganar. Los protagonistas son los jugadores, los entrenadores lo que tenemos que hacer es molestar lo menos posible".