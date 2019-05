David Narváez firmó el gol de la victoria del Xerez CD ante el Córdoba B en el último partido del Deportivo ante su afición, logrando así despedirse con un triunfo: "Es lo que queríamos y lo que el equipo quería en estos cuatro últimos partidos que quedaban, ganar todos los partidos. No pudimos ganar en Algeciras pero el equipo ha demostrado que sabe competir ante un gran rival como el Córdoba B y hemos conseguido una victoria que nos ha dado los tres puntos".

El filial cordobesista apuraba sus opciones de acabar entre los cuatro primeros pero no pudo con un Deportivo que fue superior: "Les ha faltado esa chispa a los chavales pero la verdad es que han hecho una gran temporada a pesar de los problemas económicos que tienen ahí y han hecho todo lo que han podido, no les hemos dejado jugar nada, hemos ido a presionar, a hacer nuestro juego y nos ha salido bastante bien, el equipo ha demostrado que puede competir con estos equipos".

Con el gol marcado el pasado sábado, David Narváez ya suma 9 dianas y acabará la temporada como máximo goleador del Deportivo: "Contento, muy contento. Me alegro, gracias al apoyo de mi familia, no hay mejor apoyo que mi familia, el apoyo de mi mujer y la fuerza que me da mi hija. Contento porque en la primera vuelta, con los dos anteriores entrenadores no he tenido esa suerte, y en la segunda vuelta he tenido ese acierto, lo que yo soy: lo he dicho siempre, no tengo que demostrar nada a nadie, ni a los dos anteriores entrenadores. Me he dedicado a entrenar, a trabajar y a la vista está. Nueve goles, una cifra como la del año pasado, la igualé y espero superarla en la próxima jornada".

En esa última jornada, el Xerez CD visitará al Ciudad de Lucena y ambos equipos se jugarán la novena plaza: "Lo hemos dicho varias veces: queremos dejar al Xerez Club Deportivo lo más alto posible. Sabemos cómo está el club, queríamos aspirar a un poquito más pero bueno, las circunstancias de la temporada han sido así y queremos dejar al Xerez lo más alto posible y la próxima temporada Dios dirá".