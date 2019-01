El Xerez CD debe ofrecer la de cal frente al Atlético Espeleño

Al Xerez CD se le agota el tiempo para conseguir la remontada y mantener la esperanza de estar en la parte alta de la clasificación en el tramo final de temporada. La derrota ante el Betis Deportivo en La Granja y el empate frente al Conil el sábado en el Pérez Ureba han frenado su escalada. Con poco margen de error, sólo le vale este domingo (17:00) una victoria frente a un Espeleño necesitado, que lucha desesperadamente por eludir el descenso pero que llega en un buen momento al sumar seis de seis.

La semana para los azulinos fue dura al principio, ya que les costó asimilar las tablas con los de Zafra. A partir del jueves, con amistoso y triunfo ante el Shenzhen FC chino en Montecastillo por 2-1, recuperaron las sensaciones y ya sólo piensan en sumar tres puntos que no se les pueden escapar bajo ningún concepto.

Nene tiene una buena y una mala noticia para este encuentro. Recupera a Sergio Narváez, un jugador imprescindible para él, y no puede contar con Raúl Fernández. El central malagueño, que llega a petición del entrenador azulino, no ha recibido el pase internacional y no puede debutar todavía.

Por lo demás, se pierden este compromiso ante el equipo de Espiel Ezequiel y Parra, los dos futbolistas lesionados de larga duración pero que están acortando los plazos y todo apunta a que estén recuperados mucho antes de lo previsto.

Con Sergio Narváez listo tras dos semanas ausente por una bronquitis, Nene podría recuperar su habitual 1-4-4-2, aunque también le está dando resultado jugar con dos líneas de tres.

El malagueño suele realizar algunos cambios en sus onces y además de Sergio Narvaéz no se descartan más novedades en la alineación que salga de inicio. Pedro Carrión fue suplente en el Pérez Ureba y es probable que recupere la titularidad esta tarde. Amin, que jugó en Conil por dentro, pasaría a actuar pegado a la banda. Yeray sería el sacrificado. Junto a Sergio en la medular estará Israel, sin descartar la opción de un Carlos Sanjuán que ya tuvo minutos la pasada jornada tras su larga lesión.

Por su parte, José Ángel Garrido, técnico rojillo, ha recuperado a Chechu, Javi Guerrero, Lucena y José Rodríguez, aunque sigue manteniendo todavía fuera de combate una semana más a Josan, Guti, David Car.

A los xerecistas les hubiese gustado jugar este partido en La Juventud, ya lista tras la resiembra, pero el club decidió fijarlo en La Ganja, un campo en el que se sienten eso sí, mucho más arropados por sus aficionados.