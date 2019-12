El Xerez CD necesita la victoria ante Los Barrios

Frenado en seco por las dos derrotas en los dos últimos desplazamientos -Gerena y Lepe- y habiendo sumado solo un punto -empate con el Puente Genil en La Granja- de los últimos nueve posibles, el Xerez CD afronta el derbi provincial del domingo por la tarde ante Los Barrios de nuevo al borde del abismo porque apenas un punto le separa del antepenúltimo, un San Roque revitalizado tras doblegar al Deportivo en el Ciudad de Lepe.

Con tamaño panorama y el Pozoblanco entre azulinos y aurinegros en la tabla y con los mismos puntos que el Deportivo, de nuevo el partido se presenta teñido de dramatismo para el equipo de Juan Carlos Gómez, cuya irregularidad apenas le permitió un par de semanas de tranquilidad cuando se colocó primero a cuatro y luego a cinco puntos del descenso después de sumar los tres del Écija y a la jornada siguiente derrotar al Pozoblanco, que ha caído en el Murube ante un Ceuta que mantiene su progresión ascendente.

De esta forma encara el Xerez CD su último partido del año, despedida de 2019 ante su afición con Los Barrios como adversario pero no convidado de piedra porque los barreños caen en barrena -acumulan ocho jornadas sin ganar porque en las últimas nueve solo sumaron los tres puntos contra el Écija- y necesitan reaccionar cuanto antes, y la primera oportunidad les llega esta tarde en La Granja.

Y si apurados están los gualdiverdes más exigidos andan los azulinos. Por tanto, huelga decir que el Deportivo necesita la victoria no más que nunca sino como casi siempre, porque los puntos son sinónimo de tranquilidad en este club tan zarandeado dentro y fuera del campo en los últimos años. Un triunfo aportaría tranquilidad y un margen mínimo con el descenso con el que cerrar 2019 y festejar el fin de otro año con el Xerez CD peleando dentro y fuera del campo, lo que no es poco menos que un milagro dada la situación de la entidad, que no por conocida deja de ser una soga al cuello.

Pero llegado el domingo todo lo extradeportivo pasa a un segundo plano y al equipo, a la plantilla, se le exige como al que más -cuando algunos le tratan como al que menos-, y por eso el domingo por la tarde solo vale la victoria. El gran mérito de los últimos años ha sido ese, aparcar las penas cuando el balón empieza a rodar y esta temporada no está siendo una excepción porque salvo en contadas excepciones, el Deportivo está dando la cara en el terreno de juego aunque a veces se la partan. Esto es fútbol, esto es así.

Y el Xerez CD pide antes de dar: el partido está dedicado a los Reyes Magos 2020 y a tal efecto el club ruega a los aficionados que aporten juguetes en buen estado para la campaña de los Reyes Magos. Luego, el objetivo del equipo no es otro que regalar un triunfo a su sufrida afición para que las fiestas navideñas sean lo más felices posible. Regalos para los Reyes y regalo para la afición redondearían una tarde azul brillante...

Alineaciones probables Xerez CD: Miguel, Gonzalo, Manu Lebrón, Dani Jurado, Ezequiel, Isra, Ramón Verdú, Kevin Balongo, Fran Sabaté, Borja y Luismi Pérez. Los Barrios: Pablo, Triunfo, Oñate, Paco Borrego, Gustavo, Álex Vázquez, Jorge Herrero, Urri, Álex Castillo, Legupín y Dani Guerrero. Árbitro: Del Río Lozano (Sevilla). Campo: La Granja (domingo 17:00).

Y para seguir en la pelea y seguir compitiendo, que es lo que Juan Carlos Gómez pide a los suyos, el entrenador xerecista puede contar con Luismi Pérez, delantero llegado de la liga de Gibraltar llamado a darle mayor consistencia al ataque del Deportivo junto a Kevin Balongo y Cristian Tejero, que ya debutasen en Lepe junto al defensa Manu Lebrón. Además, vuelven Ezequiel y Fran Sabaté, ausentes por sanción en la visita al San Roque, con lo que el técnico tendrá que hacer descartes: sin Juanma Aguilar ni Yeray Morales, bajas por lesión, el técnico ha citado a todos los disponibles y cuenta con 20 futbolistas del primer equipo además de los canteranos Soto y Vinaza. En el equipo titular es posible el estreno de Luismi Pérez, con lo que Borja jugaría en banda.