"No perdono la falta de actitud, no hemos competido"

Antonio Montero 'Nene' estaba tremendamente enfadado por el partido que su equipo hizo en Guadalcacín. El técnico azulino no se cortó un pelo, dijo que a sus jugadores les faltó actitud, que no compitieron como el rival y que no le dolerán prendas si tiene que dar alguna baja "porque yo no he venido para esto".

Nene considera el punto sumado ante el colista "totalmente insuficiente". Y añadió: "Para jugar un partido de esta índole, el mejor respeto que se le puede tener al rival es estar a la altura de ellos en lo que a actitud se refiere. Nosotros hemos estado muy por debajo. El alma nos lo hemos dejado en casa, mi equipo no ha tenido alma. Este no es el equipo que yo quiero. Puedo perder, de hecho perdimos en Utrera pero jugando bien, intentándolo... pero de esta forma, ni el punto me agrada. Yo tengo otro concepto de esto. Jugamos con las limitaciones que tenemos, evidentemente. Yo perdono que un jugador pueda tener un error, un fallo técnico, que no recepcione un buen pase, que en un despeje pueda errar, que en un remate lo pueda hacer mal... pero lo que no perdono es la falta de actitud, la falta de garra, anticiparse al contrario. Nos han ganado todas las batallas, las hemos perdido todas. Al final, en cinco minutos, lo queríamos hacer todo. Igual que esos cinco minutos tenían que haber sido los 94. Entonces, estoy muy descontento, no es para menos”.

Y eso que el técnico ya había advertido a sus jugadores del partido que les esperaba en Guadalcacín: "El lunes, y ahí están todos que lo pueden decir, no les di la enhorabuena por el trabajo, que fue un buen trabajo, de la semana anterior con el otro equipo. Me lancé a por este equipo porque sabía el problema que acontecía. Son partidos difíciles, hay rivalidad, hay chavales que quieren demostrar que en cierto momento se han podido equivocar con ellos. Pero, ¿que mi equipo no compita como yo quiero? Eso no lo perdono nunca. No lo perdono. Mi carácter es así. Lo vuelvo a repetir. Perdono fallos, pero si no se compite no se puede ganar. Hoy, el que compite, lleva un 35 o un 40 por ciento de ventaja para ganar. Y nosotros no hemos competido”.

El XCD empató a poco del final y entonces se fue arriba en busca del segundo pero Nene fue tajante: "Para cinco minutos no se viene. Aquí se viene a trabajar, he parado los entrenamientos para explicar cómo son estos partidos y qué había que exponer. No es cuestión de táctica, si aquí todo el mundo sabe que yo juego un 4-4-1-1, si la táctica no supera a la actitud. El que compite bien, tiene buena actitud, tiene orden y disciplina puede ser más malo pero te gana. Gracias a Dios no nos han pintado la cara bien 'pintá' pero para mí esto es como una derrota, igual".

Del Guadalcacín, comentó que "le han puesto mucho más interés, es así; tampoco nos han agobiado para meternos cuatro goles, pero han hecho su partido, me parece bien y por cómo han jugado le transmito mi enhorabuena a Jesús, porque ha conseguido que su equipo compita. El mío no ha competido".

El domingo, ante el Algeciras, el equipo tiene la oportunidad de revertir la situación: "Es que si no se revierte esto alguno me tiene que escuchar. Ya me han escuchado. Si no se revierte puede ser que haya más bajas, claro. Yo no he venido aquí a perder el tiempo. Yo he venido aquí a trabajar; estoy trabajando todo lo que puedo y más. El que no dé más, lo siento mucho. A veces parece que uno actúa de mala fe y no, nunca en la vida. Como entrenador, si lo que veo no me rinde tengo que buscar algo que lo supere. Nosotros no sorprendemos por bandas, yo no veo a mi equipo llegar y encarar a un lateral y hacerle un regate, irse y pegar un centro. Necesito gente así, no puedo estar pegando un pelotazo arriba y otro pelotazo arriba, ese no es mi fútbol ni nunca lo ha sido, nunca. Quiero gente que la baje al centro del campo y la toque, triangule, entren por banda, busquen el uno contra uno, sean atrevidos, tengan personalidad... es que no nos hacen ni faltas”.