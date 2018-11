Nene Montero no encuentra su once ideal

El Xerez CD abrió su semana de tres partidos con una esperanzadora victoria ante el Sevilla C en La Juventud que le sacó de los puestos de descenso pero el pasado jueves en Utrera volvió a la cruda realidad, perdió -aún no ha sido capaz de sumar de tres fuera de casa- y se ha vuelto a colocar en puestos de descenso.

La dinámica es negativa, lo mismo que las sensaciones que transmite el equipo, capaz de lo mejor y de lo peor. Nene Montero, al igual que le ocurrió a Juan Pedro, sigue buscando soluciones y no termina de encontrar un once tipo que funcione y comience una escalada que cada ve es más necesaria. De hecho, sólo ha sumado cinco puntos en los cinco encuentros que lleva al frente del Deportivo y no ha repetido alineación nunca.

Nene Montero empató a cero en Los Barrios el día de su estreno, repitió tablas en La Juventud ante el Écija (2-2), perdió 1-0 en Gerena, derrotó al Sevilla C (1-0) y volvió a perder el jueves en Utrera 3-1.

En cuanto al once, en todos los encuentros ha realizado variantes, aunque sí hay futbolistas que han disputado todos los encuentros desde el inicio. El guardameta Fran, Dani Jurado, Ezequiel, Sergio Narváez o Pedro Carrión son algunos ejemplos. Después, futbolistas como Quirós, Salas, Gonzalo, Juan Benítez o Bruno Montelongo también han tenido mucho protagonismo.

Tras los resultados de la última jornada, los azulinos están a dos puntos de la zona de salvación que marcan Gerena, Sevilla C y Lebrijana con 14 puntos y están obligados a hacerse fuertes en La Juventud para no complicarse mucho más la existencia.

El Xerez CD cambió ayer su lugar habitual de entrenamientos. No pudo ejercitarse en La Granja y lo hizo en La Canaleja en una sesión encaminada a la recuperación tras el partido en el San Juan Bosco. Piñero, con gripe, no viajó a Utrera pero todo hace indicar que sí estará listo para mañana.

Azulinos y leperos se han visto las caras a lo largo de su historia en tres ocasiones. El pasado curso, el Deportivo goleó al San Roque en El Torno (4-1) en un encuentro en el que logró la permanencia en Tercera. En la campaña 13/14, también en 3ª, perdió 0-2 y en la 92/93, en Segunda B, se impuso por 2-0 en Chapín.