Xerez CD: A Nene lo echan los resultados y algo más

Los tres empates consecutivos ante Écija, Gerena y Sevilla C han pasado factura en el Xerez Club Deportivo en una semana complicada que comenzó con la negativa de la plantilla a entrenar en protesta por los impagos de enero y febrero -situación que ha causado en gran enojo en las más altas esferas del club- y que acabó con la destitución de Antonio 'Nene' Montero al frente del equipo.

El Xerez CD hizo público el despido de su entrenador pasadas las once de la noche del domingo. El técnico malagueño había sido destituido algunas horas antes, cuando Julio Antón, hombre fuerte de Luis Oliver, se puso en contacto con él para comunicarle que dejaba de ser el entrenador del primer equipo. El técnico tiene previsto desplazarse hoy a Jerez para firmar el finiquito y, de momento, ha declinado realizar declaraciones aunque no hay que descartar que ofrezca una rueda de prensa una vez quede desvinculado de la entidad xerecista.

El club, según explicó en el comunicado que colgó en su página web y en las redes sociales anunciando el despido, se ciñe a "los resultados cosechados en su segunda etapa al frente del equipo" como argumento para prescindir del técnico malagueño pero es evidente que hay algo más. En la entidad no gustaron nada las declaraciones del entrenador cuando se le pidió en la previa del partido contra el Gerena una valoración acerca de la negativa del equipo a entrenar durante esos días. Al respecto, Nene dijo: "Los jugadores no han entrenado normalmente, tienen sus razones y no voy a entrar en ellas. Todo el mundo cuando trabaja quiere tener su nómina. El martes estuvimos en La Granja pero no entrenamos, sólo hicimos las acciones de estrategia y estuvimos en el campo un buen ratito. Sé lo que se me debe a mí, que creo que es lo mismo que a ellos. Eso ya no lo voy a sacar a la luz pública. Los futbolistas han hablado con Susana, la persona que está en contacto con ellos, y están pendientes de una solución".

En cuanto a los números, es evidente que tampoco han acompañado a Nene Montero al frente de un XCD que no ha podido luchar por la fase de ascenso, objetivo con el que partía la entidad en pretemporada. Pero, los 16 puntos que actualmente separan al Xerez CD de la cuarta plaza no es una distancia nueva; ya se produjo en la jornada 27 tras la derrota en el Alfonso Murube de Ceuta (2-0), donde el técnico reconoció que entrar en el 'play-off' estaba muy difícil... y nadie se rasgó entonces las vestiduras por unas declaraciones que sólo reflejaban la realidad.

Analizando los resultados cosechados por el técnico malagueño al frente del equipo, el Xerez Club Deportivo ha sumado 36 puntos en 25 jornadas, casi la mitad de los disputados (un 48%), obteniendo 8 victorias, 12 empates y 5 derrotas; marcando 26 goles y encajando 22.

Sin duda, la falta de gol y tantos empates han sido un lastre para un equipo que en ningún momento ha conseguido hilvanar tres victorias consecutivas durante la temporada -sí dos, y una única vez, contra San Roque de Lepe y Arcos-, algo que el técnico consideraba crucial para enganchar una buena racha para acercarse a los puestos altos. De este modo, el Xerez CD no sólo no se ha acercado en ningún momento a la cuarta plaza, sino que la distancia no ha bajado de los 15 puntos en las últimas nueve jornadas.

Nene cogió el Xerez CD en la octava jornada con 7 puntos y al borde del descenso, zona que ocupó el equipo en las jornadas 10 y 12. El técnico estuvo nueve partidos en la grada, tiempo que necesitó el club para alcanzar un acuerdo, primero con Juan Pedro Ramos y más tarde con Julio Pineda. Los azulinos acabaron reaccionando, poniendo distancia con los puestos de descenso hasta conseguir una máxima renta de 11 puntos (jornada 26), pero al mismo tiempo la cuarta plaza se alejaba hasta los 16 puntos actuales. Con Nene Montero, el techo del equipo en la clasificación fue la novena plaza que se alcanzó en la jornada 23, siendo la décima posición la que mayor número de veces ha repetido (9).

El técnico deja al equipo nueve puntos por encima del descenso a División de Honor, casi salvado pero aún con deberes. Este domingo visita La Granja el líder Utrera, que sólo ha perdido dos partidos en toda la temporada, y posteriormente los azulinos deben enfrentarse a equipos de la zona baja como San Roque, Arcos, Cabecense y el ya defenestrado Guadalcacín; pero también con otros que aspiran a jugar el 'play-off': Córdoba B, Algeciras y Xerez DFC.