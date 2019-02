"El tren de arriba ya lo veo difícil"

Nene Montero, entrenador del Xerez CD no puso reparos al resultado aunque echó en falta mayor acierto de sus jugadores para haber logrado un mejor resultado en el Alfonso Murube.

–Con lo igualado que ha estado el partido el 2-0 parece mucho castigo para el Xerez CD...

–La verdad es que en la primera parte hemos tenido posibilidades de adelantarnos en el marcador y hemos tenido varias ocasiones. En la segunda ha pasado igual pero no... El fútbol es finalizar, el fútbol es meter gol, y ha cambiado mucho de la primera parte a la segunda, pero sobre todo donde no hemos tenido acierto es en el área rival y luego en un fallo puntual, en el primer gol del Ceuta, la defensa ha despejado al centro y claro, ponérsela a un jugador que acababa de salir en el pie bueno para que rematase, es una jugada para no desperdiciarla, y así ha sido. Ya digo, partido disputado, bien disputado por los dos equipos pero que llevaba camino de un resultado muy corto, que se podía haber ido para un lado o para otro y al final pues mira, en el minuto 94 recibimos el segundo gol cuando minutos antes Pedro la había tenido debajo de los palos como aquel que dice y en vez de echarla al pecho y hacer una volea... Pero bueno, ya esto son historias que ya no vienen a cuento, el partido ha sido bueno en el aspecto de que hemos peleado, hemos trabajado, el equipo ha luchado, no hay tampoco una gran diferencia, la categoría está muy ajustada, es así. La segunda mitad ha tenido más posesión de balón el Ceuta y ha tenido el acierto que nosotros no hemos tenido y nada más, no hay que objetar nada al resultado, quizá un poco excesivo porque nosotros hemos merecido algo más.

–La diferencia estuvo en la definición, en el remate, y en eso ganó el Ceuta...

–Sí, tiene gente muy poderosa arriba, gente que tiene mucho gol, si no sale uno sale otro, tiene gente de pegada y eso es una ventaja muy grande en cualquier categoría, y en esta categoría en Tercera División, mucho más. Nosotros estamos un poquito más justitos ahí;trabajamos muy bien defensivamente, el equipo trabaja, pelea, tiene sus ocasiones pero nos cuesta trabajo hacer gol y eso se paga. Pero bueno, a seguir trabajando, a seguir peleando. Nuestro objetivo se está alejando porque yo creía cuando llegué que podíamos hacer una campaña un poquito de meternos entre los siete u ocho primeros, estar ahí peleando hasta última hora, y ya se nos ha puesto un poquito más difícil. Veníamos de una buena racha pero el fútbol tiene estas cosas: cuando mejor estás te paran y ellos no andaban bien y sin embargo han sido capaces de resarcirse, ese es el fútbol.

–La categoría está muy igualada pero al Deportivo se le escapa el tren de pelear por arriba...

–Nosotros ya el tren nuestro lo veo muy difícil. Nunca se puede decir, cuando queden 12 partidos si eres capaz de ganar nueve o diez te metes ahí pero es difícil. Estamos con ánimo, estamos con ganas, aquí hemos perdido con un gran equipo, es así y tampoco podemos venirnos abajo. Pero sí, quizás estamos un poco más lejos de lo que nosotros buscábamos, lo que queremos es estar en una zona cómoda y aspirar a estar un poquito más arriba.

–Conoce la casa, ¿ve al Ceuta metiéndose entre los cuatro primeros al final de liga?

–Yo veo un equipo muy potente de medio campo hacia arriba, no quiero decir con esto que la defensa sea mala, no. Quiero decir que la defensa es como cualquier defensa pero de medio campo para arriba es un equipo muy potente y eso marca diferencias.

–Hay muchos equipos peleando por el 'play off', los últimos cinco o seis partidos van a ser decisivos si se mantiene la igualdad...

–Creo que sí, que el último tercio de liga va a ser muy fuerte, donde no se puede fallar y donde los equipos que tienen aspiraciones de jugar fase de ascenso tendrán que afinar muy mucho. Nosotros, con la decepción esta, a lo mejor el domingo vamos al campo del Cádiz y hacemos un partido relajado, tranquilo, y nos salen las cosas un poco mejor, pero tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras porque ya digo que hemos jugado contra un gran equipo y hemos jugado bien. Hemos jugado bien y hemos podido hacer varios goles, pero de poder hacer varios goles a hacer varios goles va un trecho.