El Xerez CD tiene ante el Puente Genil un duro test para lograr la sexta victoria seguida

El Xerez CD visita este domingo (12:00) al Salerm Puente Genil en el Manuel Polinario con el complicado reto de lograr la sexta victoria consecutiva, récord que esta temporada sólo ha sido capaz de conseguir hasta el momento el intratable líder Recreativo de Huelva, que ayer también hizo los deberes en el Nuevo Colombino y se impuso por 1-0 al Tomares. Los xerecistas estarán pendientes también del Córdoba B-Utrera que se juega a las 15:45 y, además, el Ciudad de Lucena también tiene ya 32 puntos tras derrotar al Cartaya (0-1).

Los azulinos, una vez superada la dinámica negativa que es alejó de la primera posición, no quieren sorpresas y viajan mentalizados y con la lección bien aprendida. Saben a la perfección que el escenario es complicado y el cuadro pontano se encuentra también en su mejor momento de a temporada desde que Puentenueva ocupó el banquillo que ostentaba Keko Rosano.

Fajardo tiene para este partido las bajas de Satoca y Pavón, que están lesionados, y de Jordan Lamela, que no ha entrenado durante la semana por un proceso gripal, y se han quedado fuera por decisión técnica Caballero, Laínez y Palacios.

De este modo, la lista la integran Marc Vito, Cazalla, Cancelo, Correa, Rodri, Rubén Sánchez, David León, Iván Gutiérrez, Adri, Colorado, Migue García, Juanca, Juanito, Iván Navarro, Joselillo, Óscar, Borja y Rubén Jurado.

El entrenador azulino suele hacer cambios en función del rival y del terreno de juego en el que van a disputar el choque, pero hoy es más que probable que apueste por sus mejores futbolistas, con los 'jugones' al frente de un bloque que quiere ganar.Sin Satoca, Marc Vito estará en la portería y la defensa, salvo sorpresas, será la habitual, con Cancelo en el lateral derecho, David León en el izquierdo y Lucas Correa y Rodri como centrales.

En la medular, los incombustibles Adri Rodríguez y Álex Colorado son fijos y en la mediapunta puede aparecer Migue García, que ha dejado atrás su lesión y vuelve a la que fue su casa. Joselillo, Juanito y Rubén Jurado pueden ser los hombres de ataque. De todos modos, tampoco hay que descartar la presencia en el once de Iván Navarro, que realizó un partidazo ante el Sevilla C y fue el autor del primer tanto de los azulinos.

Puentenueva elogia al Xerez CD

Por su parte, el Salerm cuenta con todos los jugadores disponibles y Puentenueva puede apostar por su once más competitivo. El preparador rojillo ha asegurado que "es una pena que no podamos alinear a los veintiuno porque todo el mundo merece estar en este encuentro. La semana pasada tuvieron todos la oportunidad de jugar de inicio algún partido y estuvieron a un gran nivel. Es una pena tener que elegir a once porque cualquiera podría salir". Y entre esos elegidos, salvo sorpresa, estará el atacante ex xerecista Carlos Cuenca, que ha ganado protagonismo en las últimas jornadas y se encuentra en un buen momento.

El entrenador del cuadro pontano ha elogiado al Deportivo y ha resaltado que "junto al Recreativo es uno de los equipos más grandes de la categoría, es un histórico, es de los mejores. Sabemos que va a ser un partido muy exigente, pero nosotros también estamos en una línea ascendente y vamos a intentar hacer las cosas bien para que los tres puntos se queden en el Polinario".

Además, ha resaltado: "Es un gran bloque y tiene un buen cuerpo técnico, con todos los argumentos para terminar luchando por el campeonato de liga y el ascenso directo a Segunda RFEF. Sería injusto destacar sólo un aspecto de su potencial porque, insisto, tienen muy buen bloque y muy buena plantilla”.

Una vez más, la afición azulina arropará al equipo y serán bastantes los seguidores que se desplacen hasta Puente Genil para animar a un Deportivo que puede terminar el año como un tiro si suma tres nuevos puntos.