El Xerez CD pretende abrir el año con una victoria ante el difícil Salerm Puente Genil

El Xerez CD viaja a por todas a Puente Genil. Se mide esta tarde (16:45) al Salerm en el Manuel Polinario, un escenario complicado pero en el que ha empatado en sus dos últimas visitas. De hecho, su rival no ha sido capaz de ganarle en ninguno de los cinco partidos en los que se han enfrentado recientemente, cuatro en División de Honor y uno en Tercera División.

Los azulinos encadenan en estos momentos siete jornadas sin perder -dos triunfos y cinco empates, el último ante el Coria- que le han servido para alejarse de la zona complicada de la clasificación y colocarse con 29 puntos justo en la mitad de la tabla, en una décima plaza que le permite afrontar el futuro con mucho más optimismo y menos agobios de los pasados hasta hace pocas jornadas, en las que el Deportivo incluso llegó a colocarse en puestos de descenso.

Para este primer choque del año, Nene Montero se vuelve a enfrentar al problema de las lesiones. Parra quedó fuera de combate en el partido ante el Écija y aún no sabe si tendrá que operarse o no por su fractura de clavícula, Ezequiel continúa con la recuperación de su intervención de rodilla y Carlos Sanjuán y Alberto ya entrenan junto al grupo pero aún no están al cien por cien.

Además, en la lista hay tres jugadores que durante las Navidades han trabajado a fondo para recuperarse de sus diferentes problemas físicos pero aún arrastran secuelas. Pedro Carrión tiene molestias en un tobillo, Amin en los isquiotibiales y Gonzalo en un brazo. Los tres tienen opciones de ser titulares pero es probable que no aguanten el encuentro completo.

En cuanto al once titular, la gran novedad será Piñero, que recuperará la titularidad tras perderse el encuentro ante el Coria porque fue padre ese mismo día. Pedro Carrión, que sólo jugó algunos minutos frente a los corianos, también volverá a ser el referente en ataque.

La portería será para Fran y en defensa pueden salir Gonzalo, Salas, Dani Jurado y el mencionado Piñero. La banda derecha puede ser para Naranjo, la izquierda para Amin, en el centro estarían Israel y Sergio Narváez y arriba, Asier junto a Carrión.

Mientras, con una derrota en las últimas trece jornadas, aunque con ocho empates que le mantiene en tierra de nadie, el Salerm Puente Genil recibe a un Deportivo al que no ha sido capaz de ganar nunca. Suma tres puntos más que los xerecistas y es noveno (32).

Juanmi Puentenueva recupera para esta cita a los cuatro jugadores que se perdieron el derbi ante el Atlético Espeleño por sanción: Manolo Cano, Toni García, Adri y Alberto Castro, aunque mantiene cinco bajas, Javi Romero, Joselito, Manu Tenllado, Luque es Ismael.