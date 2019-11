Después de una semana de nuevo marcada por asuntos extradeportivos, lo que casi ha dejado de ser noticia para convertirse en rutina en este club, el Xerez Club Deportivo aparca los problemas para centrarse en el exigente compromiso que le aguarda el domingo por la tarde (17:00 horas) en La Granja con la visita del líder, un Salerm Puente Genil que llega lanzado con cuatro victorias consecutivas.

El Deportivo, que vio frenada su trayectoria ascendente en Gerena, encara el exigente envite de nuevo acuciado en la tabla porque ni San Roque ni Pozoblanco tiran la toalla y solo hay tres puntos entre los tres equipos, con los azulinos tres por encima de los leperos, que marcan el descenso, y dos sobre los cordobeses, que marcan la permanencia.

Pero eso es mirando la botella -de vino de Jerez, por supuesto- medio vacía; viéndola medio llena, el equipo azulino está a tres puntos del puesto 11, la mitad de la tabla. Es esa equidistancia tan de moda en las últimas semanas...

Es decir, que el resultado de La Granja se traducirá en tranquilidad o nerviosismo para el paréntesis que se abre ahora, porque en el puente de la Constitución a la Inmaculada no hay liga, que volverá el día 15 con la visita al San Roque en Lepe, otro duelo de lo más exigente al tratarse de un rival directo.

Pero eso será a mediados de mes y lo inmediato, que no es poco, es lo que manda. Y llega el líder después de una semana sacudida por Brian Triviño, que encontró asiento en Silla tras salir despotricando de un Deportivo al que acusaba de no tener ni para comer y en el que acabó en la planta baja de la suplencia en los cuatro últimos partidos después de haber estado en el ático de la titularidad desde que inauguró su cuenta goleadora en la cuarta jornada.

Total, que otro jugador menos, y ya van cuatro: Luis Castillo, Piñero, Juanjo y Brian. Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, sigue obligado a echar mano de la cantera porque no hay más, y ante el líder completa la convocatoria con Soto y Vinaza porque no hay más.

En el equipo, y con todos disponibles después de que Isra cumpliera sanción en Gerena, no se esperan muchas más novedades que la vuelta del capitán al once inicial y en el centro del campo para dotar de mayor consistencia defensiva al equipo. Con la defensa habitual -Gonzalo y Ezequiel en los laterales y Dani Jurado y Álex Revuelta en el centro-, Isra, Fran Sabaté y Ramón Verdú formarían en el centro del campo con Edu Brenes y Ricky en las bandas y Borja en punta.