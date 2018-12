"El equipo está dando el callo"

Sergio Narváez ha acabado la primera vuelta en un óptimo estado de forma y echándose el equipo a la espalda, como el pasado domingo en el partido contra el Ciudad de Lucena. El centrocampista del Xerez CD redondeó su gran partido haciendo el 2-0, que trajo la tranquilidad a la grada de La Granja.

El mediapunta jerezano afirma que el equipo está poco a poco adquiriendo los conceptos que quiere Antonio Montero 'Nene' y que todos están "dando el callo", porque "el míster lo que quiere es trabajo y trabajo y el que no corra y no se mate no juega".

El Xerez CD acumula seis jornadas sin perder y ante el Ciudad de Lucena rompió una racha de cuatro empates consecutivos: "El míster ha dado con la tecla y en estas cuatro o cinco jornadas el equipo ha tirado para arriba. Estamos bien físicamente y anímicamente, y defensivamente hemos mejorado. Tenía que llegar la victoria porque el equipo se lo estaba mereciendo desde hace varias jornadas".

Al conjunto de Nene le hacen pocos goles y tampoco le crean demasiadas ocasiones, aunque el Ciudad de Lucena las tuvo antes del 1-0 de Carrión y del segundo de Sergio. La filosofía del entrenador la expone el propio futbolista: "El míster nos lo inculca en todos los entrenamientos. Da igual si el rival tiene la posesión; hoy en día da igual la posesión que tengas. Ellos perdonaron dos en la primera parte, pero esto es la Tercera División: el primero que marque tiene el 80 por ciento ganado. Y eso es lo que hicimos, sí es verdad que nos metimos un poquito atrás, pero es que el Ciudad de Lucena tiene buenos futbolistas y creo que es de los mejores equipos que han pasado por aquí. El equipo hizo un gran trabajo".

Sergio hizo el 2-0 en una jugada que expone su calidad: vio salir a la desesperada al meta lucentino y en lugar de elevar el balón disparo raso, salvando el salto del portero: "Cuando Luna da el pase tienes que estar espabilado porque es el típico desplazamiento que el central se lo come. He estado listo, el portero llega tarde y se la he colado por abajo. Si hubiera lanzado por arriba la habría cogido porque los porteros siempre saltan. Gracias a Dios entró y el 2-0 dio un gran alivio al equipo. Anímicamente nos vino muy bien".

"El míster no se casa con nadie, tiene mucho carácter y cuando habla, todo el mundo escucha"

El Xerez CD acaba la primera vuelta con 28 puntos y este jueves inicia la segunda contra el Coria. Un triunfo colocaría a los de Montero 'Nene' en una zona tranquila y mirando por fin más hacia arriba que hacia abajo. Para el centrocampista, el choque de este jueves (19:30, La Granja) es vital "para verlo todo un poco más cerca, sobre todo para la gente y la afición, que se vaya animando. Nosotros estamos en un buen momento y con la ayuda de la afición, si vamos unidos, creo que vamos a remar todos en el mismo barco. Si le ganamos al Coria y nos ponemos con 31 puntos podemos ir subiendo poco a poco, pero sin prisas porque al principio quisimos estar arriba muy rápido y las prisas no son buenas, el equipo se tiene que encontrar y creo que el míster está buscando lo que él quiere y lo está consiguiendo".

Para Sergio es la primera experiencia con el entrenador malagueño y asegura que "no se casa con nadie, la verdad. Creo que hay que conocerlo. Me está demostrando que tiene mucho carácter, por no hablar de la gran experiencia que tiene. Cuando habla todo el mundo lo escucha; él lo que quiere es trabajo y más trabajo, el que corra y se mate en el campo es el que va a jugar en el once titular".

Tras dos partidos en La Granja -Algeciras y Ciudad de Lucena- y con La Juventud de resiembra, hay quienes piensan que el equipo debería establecerse en el campo que actualmente juega. El debate incluso ha llegado al vestuario: "Cuando hablamos los compañeros y un poco en plan broma decimos que nos gustaría jugar aquí en La Granja. Aquí entrenamos durante la semana y La Juventud no la pisamos nada más que para jugar. Pero yo creo que ahora mismo estamos en un buen momento y da igual dónde se juegue".