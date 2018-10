El Xerez CD-Sevilla C, sin horario y sin campo, podría jugarse fuera

El Xerez CD-Sevilla C del fin de semana no tiene día, ni hora ni escenario. La intención del Deportivo es la de no coincidir con el Barça-Real Madrid, al entender que puede restar aficionados al campo y el domingo por la mañana no puede utilizar La Juventud porque disputa allí su partido el Jerez Industrial.

En estos momentos, las opciones son múltiples y pasan por adelantar el encuentro a las cinco del sábado en La Juventud o jugarlo en otro campo de la ciudad el domingo por la mañana si obtienen el visto bueno de Deportes o incluso fijarlo fuera, concretamente en el Andrés Chacón de La Barca.

Y en ese partido, saber si Nene Montero va a poder sentarse en el banquillo es una incógnita. Juanmi Becerra, presidente de Afición Xerecista, ha contactado con Juan Pedro Ramos para conocer sus pretensiones pero no le ha realizado ninguna propuesta en firme.

El extécnico azulino está por la labor de llegar a un acuerdo pero poco o nada puede hacer mientras no tenga sobre la mesa una oferta económica. El Pirata está dispuesto "a poner de mi parte" para cerrar el acuerdo pero también espera que el XCD llegue a un entendimiento tanto con Julio Pineda, su segundo entrenador, como con Pella, uno de sus ayudantes.

Las cantidades que el club adeuda a los entrenadores son importantes pero no tanto como para no desbloquear una situación que a partir del domingo comenzará a ser complicada. Tras esa cita, al Xerez CD se le agota el plazo de cuatro partidos que la reglamentación permite de margen a los clubes para solventar este tipo de situaciones. Si no hay acuerdo con Juan Pedro, tendrá que comenzar a pagar una multa que iría en aumento a medida que no solventa el problema.