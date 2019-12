El Xerez CD se aferra a la vida

El Xerez CD se debate entre la vida y la desaparición desde hace casi dos décadas. Cada año es un ejercicio de superación. En este 2019 que quema sus últimos días ha vivido los momentos más críticos de sus 72 años de existencia. Tanto es así, que no pudo comenzar la temporada en el mes de agosto como el resto de equipos de la categoría.

La primera mitad del año estuvo marcada por la inestabilidad deportiva. Nene Montero, que se hizo cargo del Deportivo en octubre de 2018 de la mano de Oliver en lugar de Juan Pedro, reactivó al xerecismo pero la llama se fue apagando a medida que pasaron los meses y los resultados no llegaron.

El malagueño aguantó en el club hasta marzo. Oliver lo despidió tras empatar a dos ante el Sevilla C pero detrás había un trasfondo que quedó al descubierto poco después. Nene denunció que los jugadores no cobraban, los futbolistas secundaron esa denuncia y eso no agradó al navarro, que también decidió prescindir de cinco futbolistas importantes: Salas, Pedro Carrión, Alberto, Sergio Narváez y Fran fueron señalados, aunque los dos últimos volvieron.

Oliver, en aquel momento, estaba decidido a apostar fuerte por el Deportivo, que cada vez se alejaba más de los puestos altos de la tabla. Antonio Calle fue el elegido para ocupar el puesto del malagueño. El exxerecista no pudo estar demasiado tiempo al frente de la plantilla. El Deportivo no finiquitó a Nene y no pudo tramitar su ficha, con lo que el Colegio de Entrenadores le amenazó con retirarle la licencia si seguía dirigiendo al equipo sin ella.

Calle supuso un soplo de aire fresco para una plantilla que tenía potencial para realizar un fútbol más ofensivo que el practicado por Nene. Le costó arrancar pero logró dar al equipo un sello personal que agradó a la afición y que refrendó con el empate a cero en el derbi en Chapín. El madrileño tuvo que renunciar poco después a su cargo para no ser sancionado.

El verano fue turbulento y el Deportivo pasó de aspirar a todo a quedarse sin nada. El grupo de Luis Oliver anunció que retiraba su ayuda a la entidad y que se marchaba por la falta de apoyo de un Ayuntamiento intransigente y excesivamente meticuloso.

La situación se convirtió en trágica y a falta de tres días para el inicio de Liga, el club comunica a la Andaluza que no puede salir a competir porque no tiene el dinero que necesita para desbloquear los derechos federativos. No juega en Arcos, con lo que sería sancionado con tres puntos y le darían el partido por perdido por 3-0 por incomparecencia.

Lanza una llamada de socorro desesperada y una semana después logra el milagro. El mundo del fútbol se volcó con el Deportivo y con la aportaciones de la afición, del Atlético de Madrid, de Oliver y el dinero recaudado con diferentes actos, entre ellos un partido ante el Jerez Industrial, reunió la cantidad necesaria.

Juan Carlos Gómez respiró, aunque ya sabía que la temporada iba a ser dura. Los recortes mandan y los recursos son mínimos. Con una plantilla renovada, muchos jugadores jóvenes, la aportación de veteranos del pasado curso y el salto de calidad que otorga Ramón Verdú, a duras penas el equipo está fuera de los puestos de descenso. Un nuevo milagro.

La trayectoria del equipo es irregular en los últimos meses y no termina de despegar. Alterna buenos partidos, como el que ganó en Coria o su empate ante el líder Salerm Puente Genil con otros en los que ha mostrado su peor versión, Gerena o San Roque. El derbi ante el Xerez DFC en La Granja no tuvo color, se lo llevaron los visitantes por 0-2 de forma totalmente justa.