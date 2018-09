El Xerez CD aspira a cortar la racha del Betis Deportivo

Frenar al Betis Deportivo, líder de la categoría con seis puntos, seis goles a favor y sólo uno recibido. Ese es el complicado y duro reto que se plantea al Xerez CD en su segunda salida de la temporada. Los azulinos, con la moral reforzada tras su trabajado triunfo de la pasada jornada en el campo de La Juventud frente al Salerm Puente Genil (2-1) y su empate en Coria, aspira a amargar la matinal a un filial verdiblanco que marcha como un tiro y cuyo único objetivo es el regreso a Segunda División B, categoría que perdió el pasado curso. Hasta el momento, su trayectoria es impecable. Los de José Juan Romero golearon en el primer encuentro al Conil (3-0) y repitieron la pasada jornada, derrotando al Espeleño (1-3).

Juan Pedro ha mantenido durante la semana la duda de Alberto Piñero, zurdo que finalmente no ha podido entrar en la lista por lesión, lo mismo que su compañero Dani Jurado. Los dos son las únicas bajas xerecistas y los dos ausentes de una lista en la que el preparador jerezano ha dado entrada a todos los disponibles, entre ellos a Juan Benítez, atacante que se quedó en la grada ante los pontaneses el domingo. Justo antes del partido, el técnico azulino realizará un par de descartes. Junto a la expedición también viajarán los jugadores a prueba para que adaptarse al grupo por si finalmente se quedan en el plantel.

El entrenador azulino tiene una duda en el centro de la defensa que no va a poder despejar hasta ultimísima hora. Israel está en la lista pero el capitán, por problemas laborales, puede llegar muy justo al inicio del choque. En el caso de que no pudiese jugar, Parra podría retrasar su posición y Alberto o Juanma Aguilar entrar en el centro del campo.

El resto del once no debe presentar demasiados cambios, aunque 'El Pirata' no ha dado pistas. En ataque estará Pedro Carrión y le ayudará por detrás Sergio Narváez. La portería la seguirá defendiendo Fran.

El filial, por su parte, cuenta con un amplio abanico de jóvenes jugadores a los que José Juan Romero les sabe sacar el máximo rendimiento. Entre ellos, destaca el juvenil Rober, máximo goleador de la categoría hasta el momento. El verdiblanco ha anotado cuatro dianas, mientras que el resto de anotadores tienen sólo dos. Del acierto del emeritense dependen bastasnte las posibilidades de victoria de los de Heliópolis.