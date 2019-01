El Xerez CD calienta motores frente al Shenzhen Kaisa FC en Montecastillo

El Xerez CD recibe el domingo al Atlético Espeleño en La Granja (17:00) en un compromiso en el que no debe tropezar para evitar complicaciones en la tabla. En estos momentos, se encuentra a ocho puntos del Coria, que marca el descenso, pero hay muchos rivales implicados y un nuevo revés sería poco recomendable para un equipo que aún no ha perdido del todo la esperanza de mirar hacia arriba.

El Deportivo ha entrenado en La Granja y este jueves (12:00) se mide en Montecastillo al Shenzhen Kaisa FC, escuadra de la Super League china entrenada por el lebrijano Juan Ramón López Caro, que se encuentra realizando la pretemporada en las instalaciones del hotel jerezano.

Los chinos se han enfrentado esta tarde en el Antonio Barbadillo al Arcos de Pepe Bermúdez y se han impuesto por 0-5 en un choque que el técnico del cuadro serrano aprovechó para ver en acción a juveniles.

Nene Montero utilizará el amistoso como banco de pruebas de cara al domingo y el encuentro servirá a jugadores como Sergio Narváez, que se ha perdido los dos últimos compromisos por una bronquitis, o Carlos Sanjuán que volvió en Conil tras una larga lesión, para tomarle el puso a las buenas sensaciones. Futbolistas como Chata, Joao, Samu Ayala o Yeray también tendrán protagonismo para ir acoplándose a sus compañeros e ir asimilando los conceptos del preparador malagueño.

La recuperación de Sergio Narváez es vital para los azulinos, ya que lleva todo el peso del juego ofensivo y cuando falta se nota a todos los niveles. De hecho, el Xerez CD perdió sin su concurso por 2-3 frente al Betis Deportivo y empató a cero en el Pérez Ureba con el Conil.

El entrenador malagueño también está pendiente de recibir el pase internacional de Raúl Fernández, que aún no ha llegado procedente de Gibraltar. El club ya le tiene preparada la ficha y sólo está pendiente del visto bueno de la Andaluza una vez que tenga toda su documentación en regla. En el caso de que no llegase dentro de los plazos establecidos, la Andaluza se lo otorgaría de oficio, lo mismo que le ha sucedido a Joao. El joven brasileño no ha podido jugar hasta ahora por ese motivo.

En el plano estadístico, XCD y Atlético Espeleño se han medido sólo una vez en Tercera División, fue la pasada campaña en el Sánchez Portella de Torrecera, en la primera cita que los azulinos disputaron en esas instalaciones en la jornada 15ª. Saldaron el partido con un contundente triunfo por 4-1, en una buena mañana de fútbol.

Pedro Carrión hizo tres goles y Quirós fue el autor del otro tanto. Curiosamente, se adelantaron los visitantes a los siete minutos con un gol de Juanito Bazo. Rafa Navarro era el técnico del cuadro cordobés, mientras que Vicente Vargas lo era aún del combinado azulino.