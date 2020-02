El Xerez CD aspira a dar la campanada frente al Ciudad de Lucena

El Xerez CD, tras el empate a uno cosechado frente al Sevilla C en La Granja el domingo, encara este miércoles (20:0) una complicada salida ante el Ciudad de Lucena, líder hasta la pasada jornada y que no conoce la derrota en su campo, sólo ha cedido dos empates.

Los xerecistas, pese a las bajas, viajan ilusionados y con la intención de dar la campanada para no regresar de vacío. Todo lo que no sea puntuar les puede complicar aún más su lucha por la permanencia. En estos momentos, está fuera del descenso pero podría caer a esos puestos si no le acompañan los resultados de sus rivales directos. El Gerena sumará los tres puntos del Écija, el Arcos recibe al Pozoblanco y el Córdoba B visita al Conil.

Israel se ha caído a última hora de la lista de convocados y no viaja tanto por problemas laborales como por las molestias que sintió nuevamente en el gemelo en el entrenamiento del pasado lunes. Los técnicos no han querido arriesgar con él para evitar una recaída y se queda en tierra.

Borja es baja por sanción pero regresa Ángel una vez cumplido su partido de castigo y podrá jugar Kevin Balongo, que ante el Sevilla C estuvo en el banquillo pero no pudo jugar por una sobrecarga en los isquiotibiales. También se pierden la cita Juanma Cámara, Lebrón, Luismi Pérez y Juanma Aguilar.

Junto a todos los jugadores disponibles de la primera plantilla viajan cinco canteranos, Cazalla, Juanito, Aguirre, Caballero y Ezequiel Soto.

El técnico xerecista tendrá que colocar a Yeray como referente en ataque por la baja de Borja y Ángel reforzará el centro del campo, por lo que acompañará a Iván Romero y Fran Sabaté. De este modo, recuperará el 1-4-3-3, en lugar del 1-4-4-2 que utilizó en casa ante el filial sevillista.

El Ciudad de Lucena, que llega tocado y ya como segundo tras perder frente al Utrera el sábado por 2-0, tiene para este cita las bajas de Gallardo por sanción y Germán por lesión y el técnico Dimas Carrasco mantiene dudas en ataque. Maero puede dejar su puesto a Javi Henares y está claro si apostará por Joselinho o Luismi.

Alineaciones probablesa

Ciudad de Lucena: Javi Cuenca, Mario Hernández, Sergi Valls, Jesús, Zurdo, Diego, Erik, Mario Ruiz, Toni Pérez, Javi Henares y Joselinho o Luismi.

Xerez CD: Navarro Montoya, Gonzalo, Dani Jurado, Álex Revuelta, Ezequiel, Iván Romero, Ángel, Cristian Tejero, Fran Sabaté, Quirós y Yeray.

Árbitro: Montijano Linde (Jaén).

Campo: Ciudad de Lucena (20:00).