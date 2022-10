El Xerez CD, contra las estadísticas y su propia presión

El Xerez CD cuando se lleva un mes de liga sólo ha sumado dos puntos, no ha ganado y ocupa 15ª plaza, una posición que nadie esperaba. O quizá sí si se tiene en cuenta el calendario duro al que ha tenido que hacer frente el cuadro de Paco Peña, totalmente renovado y con jugadores jóvenes que necesitan adaptación.

El Deportivo cayó en Chapín en el descuento ante el Salerm Puente Genil (0-1), logró un trabajado empate en la Ciudad Deportiva Rafael Gómez contra el Córdoba B con nueve por la expulsión de Urri y la lesión de Lobo, perdió también en el descuento ante el Lucena (2-1) y no pudo pasar del empate a cero ante el Pozoblanco en el Pedro Garrido.

Octubre arranca fuerte con el Gerena, luego llegará a Chapín el Coria de Puma para una jornada más tarde rendir visita al segundo filial del Sevilla y cerrar el mes en casa contra el recién descendido Ayamonte. Cuatro partidos ante rivales en los que el equipo está obligado a reactivarse y a reaccionar.

El domingo en el Leonardo Ramos, el Deportivo encara contra el cuadro minero, otro de los gallitos del grupo, un reto importante. Luchará contra la presión de sus resultados y las estadísticas. Ambas escuadras se han medido en cinco oportunidades y los azulinos sólo han ganado en una vez, fue el pasado curso por 1-4 y en el mismo escenario que se jugará esta temporada, han perdido en tres ocasiones y empatado en otra.

La escuadra de Fajardo dio un golpe de autoridad y goleó a la rojinegra para sumar su cuarto triunfo seguido. Óscar y Jordan Lamela anotan en la primera mitad y Borja Jiménez y Rubén Jurado sentencian al final. El tanto de los sevillanos lo hizo Arango y era el 1-2.

La primera vez que ambos equipos se enfrentaron fue en el curso 13/14 y la cita terminó con empate a cero. Era la primera campaña del Xerez CD en el 'infierno' tras el doble descenso, primero a Segunda B tras una nefasta temporada en Segunda A y luego a Tercera por los impagos. En la 17/18, no hubo color. Los locales se impusieron en el José Juan Romero por un contundente 4-1 a los de Vicente Vargas, que terminó expulsado, igual que Guerrero (57'). Juan Benítez logró el uno, pero luego los mineros sentenciaron. En las campañas 18/19 y 19/20 derrota por idéntico tanteador, 1-0.

Cambios

Paco Peña es fiel a su sistema de juego, pero ha ido introduciendo variantes en el once buscando mayor efectividad. La llegada de Álvaro Rey, que tuvo minutos ante el Moralo y ya fue titular ante el Pozoblanco, debe suponer un plus, pero no ha realizado pretemporada y debe ir ganando ritmo y confianza con el paso de los encuentros.

De todos modos, el gran problema del equipo en este tramo inicial es la falta de gol. Sólo ha anotado un gol desde que comenzó la liga y no ha sido de un delantero. Lo logró Jesús Parada. Ni Lobo, máximo artillero la pasada temporada en el Castilleja en División de Honor con 32 dianas, ni Cascajo se han estrenado.

Tampoco están aportando lo esperado hasta el momento jugadores llamados a ser desequilibrantes en ataque como Joseliyo o Iván Navarro y ya el pasado domingo no fueron titulares ante el Pozoblanco.

Al Deportivo le espera un doble reto ante el Gerena, que sólo ha perdido un partido y es de los claros favoritos a pelear por el ascenso, romper las estadísticas y ganar su primer partido.