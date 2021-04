El Xerez CD, crítico con la decisión del SAS

La plantilla del Xerez CD está confinada hasta el domingo por decisión del SAS y la Andaluza ha aplazado el encuentro que el Deportivo debía disputar ante el San Roque de Lepe en La Juventud este sábado (20:00).

El club no entiende la medida adoptada por el organismo andaluz, le acusa de redactar un informe que "no se ajusta a la realidad, miente" y desvela que varios rastreadores se han personado tanto en La Granja como en Montecastillo para comprobar si el equipo cumplía el protocolo sanitario anti-Covid.

Juan Luis Gil 'Titín', presidente azulino, y Juan Pedro Ramos, segundo técnico xerecista, han ofrecido una rueda de prensa en la que han desvelado todos los detalles y han matizado que "el club en ningún momento ha querido suspender el partido, ha sido la Andaluza la que lo ha tenido que aplazar porque la decisión del SAS está por encima de cualquier protocolo, pero no se lo explican. Nos han comentado que es la primera vez que pasa esto en España".

Juan Luis Gil, sorprendido

Juan Luis Gil detalló todos los pasos que siguieron desde que Ángel dio positivo hasta que el martes recibieron la primera llamada del SAS. "Nos llamaron a nosotros y a todos los jugadores para preguntarles con qué personas habían tenido contacto directo. Hasta ahí normal, pero es que el jueves nos vuelven a llamar para decirnos que los futbolistas habían tenido contacto estrecho y que nos confinaban diez días. Nos argumentan que lo hacen en base a un informe que habían realizado dos inspectores tanto en La Granja con en Montecastillo, en el que se especifica que no cumplimos las normas, cuando eso no es así".

El dirigente azulino también quiso dejar claro que "en todo momento hemos querido jugar, pero la Andaluza nos ha comentado que ellos ante el informe del SAS no puede hacer nada. Entendemos que la salud es lo primero y que el tema es serio, yo lo he pasado, pero es que hace siete días que pasó lo de Ángel y todos son negativos. No comprendemos que a un día del partido nos digan todo esto".

Juan Pedro, crítico

Juan Pedro, por su parte, subrayó sobre el informe: "Primero nos llamaron, nos pidieron una documentación que les envié y la conclusión del SAS es que los jugadores tienen que estar confinados porque se consideran contacto estrecho con el positivo. También nos dicen que han inspeccionado las instalaciones que usamos y que en La Granja detectan que en el vestuario se utiliza con mayor aforo del permitido porque han entrenado durante el entrenamiento y hay trece pares de zapatillas. Entiende que hay trece personas a la vez y eso no es cierto. Pocas veces nos dan vestuario y cuando lo hacen, entramos por grupos según el protocolo. Lo único que sí es cierto es que en zonas comunes había un jugador que se despistó y estaba sin mascarilla. Pero es algo puntual, que le puede pasar a cualquiera. En el informe dicen varios y tampoco es cierto".

Sobre Montecastillo, dicen "de forma poco precisa que allí les han comentado que tampoco cumplimos la normas de protocolo Covid en cuanto a distancia de seguridad y de aforo de vestuario. Entiendo que es la palabra de esa persona contra la nuestra, nosotros sí cumplimos y más en una instalación con el prestigio que tiene Montecastillo. Nadie de Montecastillo, con todos los equipos que van allí, ha podido decir eso. Siempre lo respetamos todo. Ante eso, no podemos hacer nada, sólo enviar el informe a la Andaluza y a la Española y nos dicen que es el primer caso que sucede en España. Es la primera vez que el SAS hace esto y evita que un equipo, cumpliendo con todas las normas, se queda sin jugar".

Juan Luis Gil "La Federación nos ha comentado que es la primera vez que esto pasa en España"

Juan Pedro "Tengo mi opinión sobre todo, pero no la puedo manifestar porque estoy reprensentando al Xerez CD"

El técnico azulino no ocultó su sorpresa y fue crítico: "Tengo mi opinión personal, pero ahora mismo estoy representando al club y no puedo manifestar lo que pienso, pero es raro, hay cosas que se nos escapan. Entiendo que todas las personas quieren hacer bien su trabajo y que actúan de buena fe, pero qué casualidad que nos pase a nosotros. El protocolo Covid te permite jugar teniendo casos positivos. Durante la temporada nos ha pasado y hemos jugado, hemos sido ejemplares. El primer partido que pedimos aplazar fue el del Ciudad de Lucena porque el jugador dio positivo el sábado. A partir de ahí, sucede todo".

"Hay un desconocimiento total del tema por parte de la persona que ha gestionado esto. Me pide el protocolo de la Andaluza y le tengo que explicar que nuestra categoría es nacional, aunque haya temas delegados, pero que si quiere se lo mando... Quiero entender que todo se debe a la falta real de conocimiento", concluye.

Juan Luis Gil, además, subraya también que "lo que nos sorprende es que nos confinen durante diez días cuando ya ha pasado siete. Hemos cumplido con el protocolo del CSD, hemos vuelto a repetir pruebas y nos confinan tres días por un contacto directo que ellos dicen que hubo cuando tampoco fue así. Ángel intentó entrenar, pero ni siquiera lo hizo porque ya estaba mal. Esto es una locura. El camino para el Xerez CD es más difícil que para cualquier otro equipo".

El mandatario xerecista, por último, desveló que "una de las cosas que le comenté a la epidemióloga es que al Ciudad de Lucena le pasó lo mismo que a nosotros y empezó a entrenar sin problemas y me contesta que ella trata este tema como si fuese un bar. Le intento explicar que somos un equipo de fútbol, con su propio protocolo y me dice que eso es así. Entiendo que eso es ignorancia sobre el fútbol. En el Real Madrid hay un positivo y al día siguiente juega... Aquí el Xerez CD es un caso extraño".