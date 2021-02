El Xerez CD justifica el despido de Poveda: "No tenía 'feeling' con nadie"

Juan Luis Gil 'Titín', presidente del Xerez CD, ha explicado los motivos del despido de Joaquín Poveda tras la derrota en Los Barrios, asegura que la decisión fue "meditada" y le achaca "una mala gestión del grupo, que ya estaba afectando a todos los niveles, no tenía 'feeling' con nadie".

El responsable azulino admite que "la decisión ha sido meditada, la teníamos pensada desde hace varias semanas más que nada por el tema de la gestión emocional del grupo, como ya explicamos en nuestro comunicado, y por la forma de trabajar. No nos parecían las formas correctas".

Además, subraya: "Los resultados estaban llegando y sabemos que el que venga va a tener muy difícil igualar los números de Poveda, pero también tenemos claro que no ha cuajado aquí ni por su forma de gestionar ni por su personalidad, es muy especial. La relación no iba a ser de largo plazo, no había 'feeling', nada de nada".

"Al igual que hemos hecho con la plantilla, queríamos un técnico que liderase el proyecto durante varias temporadas, pero con él no era posible. Queríamos un entrenador que haga grupo, que haga felices a los jugadores y que todo funcione correctamente. Hay muchos futbolistas que nos han llamado para decirnos que era la mejor decisión", afirma.

"Juan no le ha hecho las alineaciones, todos los problemas los achacaba a su relación con él"

Se mostró crítico con las acusaciones de Poveda contra Juan Díaz pero "no me han sorprendido. Desde el minuto uno, con Juan tampoco tuvo 'feeling', siempre que había cualquier tipo de problema lo achacaba a su relación con Juan. Juan es el director deportivo y Joaquín es el entrenador y tienen que llevarse bien sí o sí. Pero que quede claro, que Juan no le ha hecho las alineaciones ni nunca le ha dicho quién tiene que jugar, eso está claro. Juan puede opinar, pero el que hace las alineaciones y el que se equivoca o acierta es Joaquín Poveda. No cuenta la realidad tal y como es. Las decisiones las tomamos entre todos".

Se habla mucho de la mala relación del técnico con la plantilla -no ha recibido muestras de apoyo públicas por parte de los jugadores- y Gil puntualiza: "Ahí pasaba lo mismo que con Juan, no había buena química entre entrenador y futbolistas. En cierto modo, la verdad, creo que hay muchos jugadores que se han liberado. El ejemplo de que las cosas no iban bien es que no va a ir a despedirse ni de sus jugadores y eso no es normal".

Ahora, llega el momento de buscar un recambio y "no nos queremos precipitar, aunque vamos a intentar que esté aquí lo antes posible. Tenemos claro el perfil que buscamos y ya hay encima de la mesa diferentes opciones. Queremos un entrenador que sepa gestionar bien al grupo porque la experiencia ha sido negativa y que esté aquí mucho tiempo".