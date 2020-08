El Xerez CD, a un paso de desbloquear los derechos federativos

Este año, parece que sí, el Xerez Club Deportivo no va a tener problemas para inscribir a los jugadores de la primera plantilla. Los aficionados azulinos recuerdan 'como si fuera ayer' los angustiosos días de hace justo un año, cuando el equipo no se presentaba al primer partido de la temporada en Arcos, incurriendo en una primera incomparecencia. El motivo, no saldar las deudas con los jugadores de anteriores temporadas. Finalmente, la entidad salvó el 'match ball' a última hora y sí pudo salir a competir.

La temporada 2020/2021, de entrada, ya se presenta diametralmente opuesta a la pasada. Los apuros económicos del día a día parecen superados y, de hecho, el grupo de socios que desde hace unos meses trabaja en la gestión del Xerez CD está a punto de desbloquear los derechos federativos. De entrada, ya se ha satisfecho la deuda con casi la totalidad de jugadores de anteriores campañas y este mismo jueves podría estar saldada al cien por cien.

Hay que recordar que la Federación Andaluza de Fútbol obliga este año a que los jugadores tengan cursadas sus licencias federativas y la mutualidad antes de comenzar la pretemporada. En el caso del Xerez CD, la fecha de inicio se ha marcado para el próximo martes 1 de septiembre y todo a punta a que entre este jueves y el lunes se podrán cursar las licencias para que Joaquín Poveda pueda tener a toda la plantilla disponible.