El Xerez CD, de descanso hasta el lunes

La plantilla del Xerez CD, de descanso hasta el lunes. Los técnicos han concedido a los jugadores tres días libres tras la sesión de entrenamiento que han llevado a cabo en la mañana de este lunes en La Granja.

Los azulinos, sin Joaquín Poveda al frente porque se ha marchado a Alicante por asuntos personales, han cubierto una nueva jornada de preparación de cara al derbi del próximo domingo 22 ante el Xerez DFC en Chapín.

Carlos Calvo, Murci y Chuma se han ejercitado al margen de sus compañeros y continúan con molestias, aunque lo normal es que los tres puedan entrar en la convocatoria para el encuentro ante los de Pérez Herrera.

El madrileño no pudo medirse a Los Barrios para evitar que sus problemas musculares fuesen a más y los dos arietes jugaron pero terminaron con molestias y los técnicos optaron ayer por no cargarles de trabajo.

Álex Colorado no pudo trabajar con el grupo y es muy complicado que pueda reaparecer ante su exequipo. El centrocampista, que se produjo un esguince de rodilla en el primer partido de Liga frente al Cabececnse, aún no ha podido forzar ni tocar balón y si llega será my justo.