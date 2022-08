El Xerez CD encara la recta final de la pretemporada

El Xerez CD vapuleó al Rivera 10-0 en el Memorial Andrés Chacón disputado en La Barca, un partido del que se pueden extraer pocas conclusiones habida cuenta de la diferencia abismal entre los azulinos y el cuadro de Paterna, que milita en la Segunda Andaluza y al que hay que agradecer que no diera ni una patada durante el choque, que pese a todo acabó con Maqueda lesionado en una desafortunada acción en la primera mitad.

El encuentro, al menos, le sirvió a Paco Peña para probar a jugadores en varias posiciones. Lay jugó la primera mitad por la derecha, donde no brilló, y en la segunda por la izquierda, donde volvió a ser el futbolista desequilibrante de la pretemporada. Al almeriense se le ve mucho más cómodo jugando a pierna cambiada, marcó un gol y lanzó un latigazo estrellando el balón en el larguero.

De igual modo, Joselito sustituyó tras el descanso a Ramón en el lateral derecho, si bien el técnico sólo le dio 25 minutos, acabando en esa demarcación Rubén Sánchez. La llegada de Alberto García, mediocentro que se adapta al lateral derecho, va a dar más competitividad a una zona en la que sólo estaba Ramón. Además, Urri tuvo minutos en el centro del campo, otra de las soluciones que tiene Paco Peña para la medular a la espera de conocer el alcance exacto de la lesión de Maqueda.

El encuentro contra el Rivera también le sirvió al técnico jerezano para dar minutos a Joselillo, que se ha perdido parte de la pretemporada por unas molestias en la rodilla derecha. El malagueño estuvo eléctrico en la primera mitad y marcó un golazo, aunque con el paso de los minutos se le notó más cansado.

Lay no brilló por la derecha y recuperó su mejor versión en la segunda mitad cuando actuó por la banda contraria

E, igualmente, el duelo en La Barca les vino bien a varios jugadores para coger confianza. Álvaro Garrido, expulsado en el partido contra el Real Jaén, anotó dos buenos tantos y también vio portería con otro doblete Jesús Soto. Lobo, que en Guadalcacín forzó un penalti tras perseguir un balón que se iba por la línea de fondo, encontró premio a su insistencia robándole el balón al meta del Rivera y marcar a placer, su segundo tanto con la camiseta azulina.

Los únicos jugadores que no saltaron al terreno de juego del Andrés Chacón fueron Antonio Sanlúcar, Cascajo y Nando. El primero tiene una lesión en el abductor de la pierna derecha y pasaba este miércoles por la Clínica Beiman para realizarse una ecografía, aunque el delantero no tenía buenas sensaciones y cree que sufre una rotura tras un golpeo en el entrenamiento del pasado viernes. Por su parte, Nando Cózar sigue con un plan físico para ponerse a la altura de los compañeros, dado que aterrizó en el club hace una semana y no ha hecho pretemporada. En cuanto a Cascajo, el atacante tenía una sobrecarga.

Los xerecistas tienen la última prueba de la pretemporada este viernes en el Carlos Marchena contra el Cabecense, equipo que la pasada temporada militó en el Grupo 10 y que descendió a División de Honor. Es probable que el técnico pruebe con un equipo que podría asemejarse al que debute en liga contra el Puente Genil, rival que este fin de semana tiene que afrontar la fase final de la Copa RFAF en Torrox midiéndose en la semifinal al Ciudad de Lucena, que eliminó al Conil tras una tanda interminable de 28 penaltis.