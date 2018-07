El Xerez CD ya entrena

La plantilla azulina volverá a entrenar hoy y mañana en los Marianistas -que en principio acogerá a los xerecistas toda la pretemporada- y tendrá descanso el fin de semana y el próximo lunes volverá al tajo para iniciar una semana que culminará con el primer amistoso de pretemporada. El reto con el que arranca el Xerez CD no es otro que la supervivencia del club, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, en lo que tendrán mucho que decir la plantilla por un lado y la afición y el nuevo grupo inversor por otro.

Junto a los dos nuevos también estuvieron en el primer entrenamiento del curso cuatro canteranos: el meta José Ángel, habitual en las convocatorias del primer equipo la pasada temporada; el centrocampista Poyatos, que retorna después de acabar la pasada temporada cedido en el Chipiona; el defensa Antonio Abad, que estuvo en el juvenil; y el delantero Juanito, que no continuará entrenando con el Deportivo ya que ha decidido aceptar una oferta de El Torno y jugará cedido la campaña 18-19 en el equipo de Pepe Correa.

El Xerez Club Deportivo ya está en marcha y ayer arrancó en Santa Fe -palabras mayores en la historia de la cantera xerecista- con Juan Pedro Ramos al frente y las novedades de Parra y Naranjo, futbolistas sub 23 procedentes del Atlético Sanluqueño.

el dato

Despedida de Javi Gómez

El centrocampista se despidió ayer de sus compañeros en Santa Fe y del club a través de las redes sociales: “Llegó la hora de despedirme del xerecismo, del equipo de mi vida. Muchísimas gracias a todos por el apoyo recibido desde el primer día que llegué, afición, directivos, cuerpo técnico y compañeros... Me llevo muchísimos amigos y personas que han sido muy importante en estos dos años... Me voy con el ascenso a Tercera División y con la permanencia al año siguiente. Gracias de corazón al Xerez CD por la oportunidad que me dio. Y muchísimas gracias al San Fernando por su confianza. Trabajaré a muerte por mi nuevo escudo”.