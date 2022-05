El Xerez CD homenajea a sus MPV, Álex Colorado y Soto

Álex Colorado, capitán del Xerez CD, ha recibido este martes un nuevo y merecido homenaje. El centrocampista recogió el trofeo al mejor jugador de la temporada en un acto celebrado en Ocioplay Indoor Jerez. El centrocampista jerezano recogió de manos de Juan Luis Gil, presidente azulino, y de José Manuel Vilarchao, patrocinador del MVP, su galardón y se volvió a mostrar tan agradecido como orgulloso.

El mandatario azulino agradeció a Arquitecto Vilarchao que cada temporada premie a los mejores jugadores del Deportivo y dirigió una bonitas palabras a Álex: "Para nosotros es un día feliz porque nuestro capitán va a recibir el reconocimiento a la buena temporada que ha realizado, pero también lo es triste porque dice adiós y para nosotros lo ha sido todo, un ejemplo. Se va, pero siempre seguirá a nuestro lado".

José Manuel Vilarchao quiso "agradecer a Álex todo lo que ha hecho por nosotros en estas temporadas. Parecía mentira que un futbolista que ha jugado en Segunda y Segunda B viniese a un equipo que estaba más para allá que para acá. Lo ha dado todo y más y es para sentirse orgullos de él, el premio es más que merecido. Ojalá, a partir de ahora, disfrute en su nueva vida laboral y personal todo lo que nos ha hecho él disfrutar a nosotros".

Álex: "Recibí ofertas, pero la decisión está más que tomada, me despido como cualquiera soñaría"

Colorado confesó que su nueva etapa la lleva "bien hasta ahora, tranquilo porque en el fútbol es la etapa de vacaciones y, ahora mismo, no soy consciente del paso que he dado. Imagino que cuando se acerque mitad de julio y arranque la pretemporada será cuando notaré de verdad el paso que he dado de dejar lo que ha sido mi vida hasta ahora".

Aunque no ha tenido mucho tiempo para pensar, sí que "pienso a diario si es lo mejor o no. De hecho, hace dos días me llamaron de un equipo para jugar competición europea y todo pesa. Aún así, tengo la decisión más que tomada y se acabó".

El premio pone el broche de oro a una gran temporada, aunque al final el Deportivo no pudo lograr el ascenso y cayó eliminado en el play-off ante el Ciudad de Lucena. "No puedo ocultar que el premio me hace ilusión y es especial. Además, también me he llevado el del máximo goleador del equipo. Me despido como a cualquier jugador le gustaría, con el reconocimiento de la afición. Fue un sueño volver al que fue mi club de toda la vida y retirarme de esta manera".

Jesús Soto, atacante del Xerez CD B que ha debutado con la primera plantilla y que incluso anotó un gol en el último partido de Liga en Chapín ante el Salerm Puente Genil, también recogió su premio como jugador más destacado de la cantera y no ocultaba su orgullo.

El presidente xerecista agradeció al San Benito las facilidades que puso para que el delantero recalase en el club y valoró "el esfuerzo que ha hecho Jesús para crecer. Ha debutado con el primer equipo y hasta tuvo la suerte de hacer un gol. Se marcha Álex y tenemos ya aquí a futbolistas jóvenes que piden paso y que tienen muchas ganas de triunfar en el Xerez CD. Le deseamos la mejor de las suertes".

Soto: "Hacer la pretemporada con la primera plantilla es el sueño de todos los jóvenes”

Vilarchao felicitó al canterano. "Le agradezco el esfuerzo que ha realizado esta temporada. Sabíamos, como ha comentado Juan Luis, que era complicado que el San Benito quisiera soltarle por su proyección. Está en la mejor casa posible para triunfar y espero que en el Xerez CD le lleguen los mayores éxitos de su carrera deportiva".

Soto, por su parte, apuntó: "Llegué con mucha ilusión y cuando el filial se encontraba en una situación difícil. El grupo se unió, trabajamos duro y salimos a flote. Además, tuve la oportunidad de debutar y de marcar con la primera plantilla en un día que no olvidaré, fue el debut soñado como titular en Chapín. Estoy muy contento con este premio".

Paco Peña es un técnico de la casa que sabe lo que es trabajar con la cantera. Al delantero le encantaría "hacer la pretemporada con la primera plantilla. Es el sueño de todos los jóvenes, me haría muchísima ilusión y trabajaría al máximo para seguir aportando mi granito de arena".