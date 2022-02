El Xerez CD necesita una victoria balsámica en su visita a Los Barrios

El Xerez CD no para y continúa con su maratón de partidos tras los diversos aplazamientos en su día por Covid-19. Este miércoles (20:00) recupera en el San Rafael frente a Los Barrios el último de esos encuentros que no se pudieron disputar en su momento hasta en dos oportunidades. Primero, estaba fijado para el 6 de enero y fueron los locales los afectados por el virus y el miércoles 19 de enero se vivió una situación similar en el vestuario azulino.

Los de Fajardo encaran la cita ante un rival que se encuentra en puestos de descenso en una situación incómoda, ya que encadenan cuatro jornadas sin ganar, la última el domingo ante el líder Recreativo de Huelva en Chapín (0-2), y sólo han anotado un gol en 2022 y no pueden permitirse otro tropiezo que les aleje de los puestos que permiten pelear por el 'play-off', aunque a día de hoy ese reto será mucho más complicado de lograr por la situación del plantel xerecista.

De momento, para la cita ante los gualdiverdes, el entrenador azulino cuenta con dos bajas. Juanca ha entrado en la recta final de la recuperación de su lesión en el aductor, pero no quieren forzar con el centrocampista jerezano y no está en la lista, lo mismo que Borja, que el domingo sufrió contra el Recre un latigazo cervical que le obligó a pasar por el hospital.

Con tantos encuentros seguidos, el preparador xerecista es más que probable que realice cambios en el once y lo refresque con la entrada de futbolistas que no fueron titulares contra el Decano. Los recién llegados no todos se encuentran al cien por cien y Fajardo prefiere tener paciencia con ellos y esperar que alcancen un mejor nivel para darles minutos en un equipo que necesita competir al máximo.

El rival, agobiado

Mientras, Los Barrios también está sumido en una crisis de resultados, que le ha hundido en puestos de descenso. Mariano Marcos, técnico de los barreños, se aferra al San Rafael para tratar de revertir una dinámica de tres derrotas seguidas y cinco partidos sin ganar, una crisis que se ha acentuado en plena transformación de la plantilla con salidas y llegadas. De hecho, tanto es así que los barreños ha llegado a competir con apenas una docena de jugadores.

La Unión busca un triunfo que se le resiste desde el 18 de diciembre, cuando venció al Antoniano en la Villa y llegó a encadenar tres encuentros con resultados positivos. Los números aprietan a un bloque que ha perdido diez de sus últimos catorce compromisos, una deriva que tiene al conjunto gualdiverde con solamente 17 puntos en el tercer puesto por la cola.

Con todo, Mariano se agarra a las sensaciones positivas y a la adaptación de las nuevas piezas. El entrenador está pendiente de recuperar a alguno de los tocados aunque ya dispone de efectivos sobrados para completar la convocatoria.