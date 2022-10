El Xerez CD no puede fallar frente al Pozoblanco

El Xerez CD no puede permitirse un nuevo tropiezo en el Pedro Garrido (12:00), en esta oportunidad en liga y ante el Pozoblanco, un rival que llega en la parte alta de la tabla con siete puntos y que aún no ha perdido. La semana para los azulinos ha sido dura, ya que arrancó el domingo con una derrota injusta en el descuento en Lucena y continuó con la eliminación de la Copa RFEF a las primeras de cambio frente al Moralo (0-2) en un partido espeso, en el que falló en defensa y no estuvo nada acertado en ataque.

El Deportivo sólo ha sumado un punto, ante el Córdoba B fuera de casa, y necesita conseguir su primera victoria para que las aguas vuelvan a su cauce y para evitar serios problemas a Paco Peña, señalado el miércoles tras perder contra el cuadro extremeño. Un grupo de aficionados mostró su enfado con el técnico y pidió su dimisión. Un nuevo revés podría tener consecuencias.

Los azulinos cuentan para este encuentro con la baja de Juan Luna, que sigue lesionado, y recuperan a Urri, que no pudo jugar en Lucena por su expulsión ante el filial del Córdoba con roja directa. Álvaro Rey está en la lista de 25 de convocados y hasta tiene opciones de salir de inicio. La alineación es una incógnita y es probable que el entrenador azulino realice algunos cambios para buscar la reacción.

El rival, pletórico

El Pozoblanco, por su parte, llega pletórico, ha ganado dos partidos -Espeleño y Salerm Puente Genil- y ha empatado otro ante el Córdoba B, pero Antonio Jesús Cobos no se fía de la situación de los xerecistas. "Nos vamos a enfrentar a un león herido, con el peligro que eso conlleva. El Xerez CD es un gran equipo y los números que tiene hasta ahora no son engañosos, porque la clasificación está ahí, pero sí inmerecidos".

Sobre la marcha de su equipo, avisa que "estamos contentos, pero no podemos levantar los pies del suelo, tenemos un calendario muy complicado y de lo que se trata es de sumar y sumar".

Para la cita en el Pedro Garrido, el cuadro cordobés llega con las bajas de los lesionados Agus y Aythami y la de Samu, que se perderá el partido tras ser expulsado con doble amarilla frente al Córdoba B. Su puesto puede ser cubierto por Ángel García. Además, el equipo cuenta con un nuevo jugador, Miguel Sánchez, que regresa tras su paso por la cantera del Valladolid. La entidad ha anunciado este mismo sábado su contratación.